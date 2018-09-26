Doğuş Gıda, 5 ay önce aldığı şeker fabrikasını sattı

Firmanın, bu beş aylık süre içerisinde fabrikayı devralmadığı belirtildi. Doğuş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Karakan, “Paramız yetmedi, aldık sattık. Ne var bunda?” dedi.

Milli Gazete'de yer alan haberde,"Firmaların şeker fabrikalarını üretmek için almadıkları ortaya çıktı" iddiası ileri sürüldü.

Doğuş Gıda'nın beş ay önce Bor Şeker Fabrikası'nı satın aldığı belirtilen haberde, bu süre zarfında firmanın, fabrikayı devralmadığı ifade edildi.

Söz konusu fabrikanın birkaç gün önce satıldığı belirtilen haberde, Doğuş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Karakan'ın konuya ilişkin açıklamasına da yer verildi.

Buna göre Karakan, "Paramız yetmedi, aldık sattık. Ne var bunda?" dedi.

Bütün bu sürecin ihale şartnamesine uygun olduğunu iddia eden Karakan, 5 aydır fabrikanın devrini neden yapmadıkları yönündeki soruyu ise, "Devlet sanayicisine yardımcı oluyor. Paramız yetmedi, aldık sattık. Ülke için şükredin" diye yanıtladı.