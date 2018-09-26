THY, kargo ve yatırım şirketi kurdu

Türk Hava Yolları (THY), başta kargo ve kurye taşımacılığı alanlarında olmak üzere yurt içi ve yurt dışında uluslararası yatırımlar yapmak amacıyla yeni bir şirket kurdu.

Türk Hava Yolları (THY), başta kargo ve kurye taşımacılığı alanlarında olmak üzere yurt içi ve yurt dışında uluslararası yatırımlar yapmak amacıyla THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık A.Ş. adıyla yeni bir şirket kurdu.

THY tarafından KAP üzerinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca başta kargo ve kurye taşımacılığı alanlarında olmak üzere, Esas Sözleşmesinde belirtilen konularda yurt içi ve yurt dışında uluslararası yatırımlar yapmak üzere, hisselerinin tamamı Ortaklığımıza ait 10.000.000 TL (OnMilyonTürkLirası) nakit sermayeli "THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık A.Ş." unvanlı şirket kurulmuştur."