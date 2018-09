Beyaz et fiyatları nereye gidiyor?

Tavuk göğsünün kilogram fiyatı 30 TL'ye çıktı. Organik sunumla satılan tavuk göğsünün bir kilogramı ise 90 TL oldu.

Vatandaşın en ucuz protein kaynağı tavuğun fiyatı gün geçtikçe artıyor. Daha önce kilogramı 20 TL’den satılan tavuk göğsü şimdi 30 liradan satılıyor. Organik tavuğun göğsü ise 90 liradan alıcı buluyor. Uzmanlar girdilerin yarıdan fazlasının döviz üzerinden olduğunu ve ambalaj fiyatlarının çok fazla yükseldiğini bu sebeple tavuk fiyatlarının arttığını kırmızı etteki şarbon hastalığının da bu artışı körüklediğini ifade ediyor.

“AMBALAJ FİYATLARI ARTTI”

Tavuk sektörünün dövizden direkt olarak etkilendiğini söyleyen Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği Başkanı Sait Koca sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Yem hammadde fiyatları ve hububat dövizden kaynaklı çok fazla artış gösterdi. Bunun yanında ambalaj fiyatları da arttı. Mesela ben 3 ay önce az da olsa para kazanabiliyordum. İnanın tavuk fiyatlarında artış oldu ancak ben şu an para kazanamıyorum” dedi.

BÜTÜN TAVUK HALA UYGUN

Bütün tavuk fiyatının tavuk göğsüne göre biraz daha uygun olduğunu belirten Sait Koca, “Bütün tavuk fiyatları hala uygun. Göğüste bir fiyat artışı var evet, ama emsallerine göre yine de uygun. Organik tavuk konusunda fiyatların yüksek olması normal. Çünkü çok fazla talep yok. Talep olmadığından dolayı da bu fiyatlardan satılıyor. Eğer organik tavuğa çok fazla talep olsa inanın fiyatı normal tavuktan bir tık fazla olur. Bu kadar fark olmaz.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

ŞARBON HASTALIĞI TALEBİ ARTIRDI

Şarbon hastalığından dolayı kırmızı ete talebin azaldığını beyaz ete talebin artığını belirten ve talebe bağlı bir fiyat artışı olduğunu söyleyen Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, “Kırmızı et satan tüm restoranlar beyaz et satmaya başladı. Bu sebeple de bir talep yoğunluğu oluştu. Örneğin 1 yıl önce tüm dönercilerde kırmızı et döner varken şimdi bakın hepsi yavaş yavaş tavuk etine dönüyor. Dönmesinin sebebi de insanların kırmızı et yememesi. Peki tavuk döner neyden yapılıyor. Sırf göğüsten… Bu sebeple talep yoğunlu oldu ve fiyatlar arttı. Bu durum bizi çok üzdü. Ancak ilerleyen dönemlerde fiyatların normale dönmesini bekliyoruz.” dedi.

YEM FİYATLARI YÜZDE 50 ARTTI

Türkiye’de yıllık 2 milyon 200 bin ton beyaz et üretiminin yapıldığını söyleyen Yalçındağ, “Yem fiyatları yüzde 50 oranından arttı. Neredeyse maliyetlerimizin hepsi arttı. Bu nedenle fiyatlarda bir artış oldu” ifadelerini kullandı. Ayrıca normal tavuğun 40 gün içinde, organik tavuğun 90 gün içinde kesildiğini belirten Yalçındağ, “Bu kümes hayvanları hemen hemen aynı yemi yiyor. Çok bir fark yok. Ama normal tavuk ile organik tavuk arasında fiyat farkı çok.” açıklamasında bulundu.