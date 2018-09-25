Dolar/TL kuru yeniden yükselişe geçti

Dolar, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Brunson ile ilgili açıklamaları sonrasında düşüşe geçmişti.

Dün 6.15'e seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, bu sabah ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Rahip Brunson ile ilgili açıklamalarının da etkisiyle düşüşü sürdürerek 6.0686'ya kadar indikten sonra yeniden 6.15'e yükseldi. Dolar Türkiye saati ile 11.15'de 6.18 seviyelerinde.

Dolar/TL, dün gelişmekte olan ülke para birimlerine girişler ve Türk bankacılık sektörüne ilişkin artan iyimserlikle ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamaları sonrası bu sabah 6.0686 seviyesine kadar geriledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türk yetkililerle bu hafta Türkiye'de ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın geleceğine dair görüşmeler yapılmasını beklediğini söylemesiyle birlikte TL'deki değer kazancı hızlandı.

6.0686 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, bu seviyede kalamadı ve yeniden 6.15'e çıktı. Kur, saat 11.05'te 6.1590 seviyesindeydi. Aynı dakikalarda euro/TL 7,2520 civarında işlem gördü.

Bankacılar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği ABD'de gerçekleştireceği temasların yakından takip edildiğini, Hazine borçlanmalarının da izlendiğini belirttiler.

TL'nin dün dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 2'yi aşarken, gelişmekte olan para birimleri arasında cuma günü en çok değer kaybeden para birimi olan TL dün ise en çok değer kazanan oldu. Bu gelişmede bankacılık sektörüne ilişkin beklentiler belirleyici oldu.

Bankacılık sektörüne yönelik dün başlatılan mali durum tespit çalışmasının verdiği iyimserlik ve sorunlara karşı olası atılacak adımların beklentisiyle banka hisseleri dün yüzde 5'in üzerinde primliydi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç edecek, 2 yıl vadeli sukuk ile borçlanacak. Hazine'nin TL cinsi sukuk ihracında 1.7 milyar TL borçlanması bekleniyor. Sukuk ihracında 6 aylık dönemsel kira oranı yüzde 12.20 olacak.

Küresel piyasalarda ise dolar euro ve yen karşısında küçük kazanımlar kaydederken; yatırımcılar bu haftaki toplantısında faizleri artıracağı tahmin edilen Fed'in vereceği politika ipuçlarını bekliyorlar ve finansal piyasalar ABD-Çin ticaret gerilimi konusunda endişeli.

Euro, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin Euro Bölgesi enflasyonu ve ücret artışına ilişkin güven duyduğunu ifade etmesinin ardından dün üç buçuk ayın zirvesini gördükten sonra hafif geriledi.

Fed'in günün ilerleyen saatlerinde başlayacak iki günlük politika toplantısında faiz oranlarını 2015 sonlarından bu yana sekizinci kez artırması bekleniyor.

Piyasalar, 2019 yılına yönelik görünümün daha az net olmasına rağmen, yıl sonundan önce başka bir faiz artırımı daha fiyatlıyorlar.

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 18.68 seviyesinden gerçekleşirken, valörde son işlem yüzde 18.69 oldu.