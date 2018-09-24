Özelleştirilen Bor Şeker'i, Dişli ailesi alıyor

Nisan ayında gerçekleştirilen ve kamuoyunun yakından takip ettiği şeker fabrikaları ihalelerinde önemli bir gelişme yaşandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın satışa çıkardığı ilk fabrika olan Bor Şeker Fabrikası’nı Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim A.Ş., 336 milyon lirayla ihaleden almıştı. Ancak anlaşmanın imzası kurumadan Bor Şeker yeniden el değiştiriyor. Doğuş, sahip olduğu Bor Şeker’i DSL İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devretmek için resmi kurumlara başvurdu.

Anlaşma sağlanır ve Rekabet Kurumu başta olmak üzere resmi kurumlardan onay çıkarsa 6 ay içinde Bor Şeker, ikinci kez el değiştirmiş olacak.

Meslek grubu, konut inşaatı

Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre 2011 yılında kurulan DSL İnşaat Sanayi ve Ticaret şirketinin sermayesi 100 bin TL. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre şirketin meslek grubu konut inşaatı olarak gösteriliyor. Şirketin sahipleri ise kamuoyunun yakından tanıdığı Dişli Ailesi.

Erdoğan nikah şahidi

Geçtiğimiz günlerde Lahey Büyükelçiliği'ne atanan Şaban Dişli'nin ve 15 Temmuz darbe girişimine katılmaktan yargılanan Mehmet Dişli'nin amcasının oğlu olan Sırmagrup Yönetim Kurulu Başkanı Davut Dişli’nin oğlu Emir Haktan Dişli’nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu şirkette Sadık Enes Dişli Başkan Yardımcısı, Eren Ali Dişli ise yönetim Kurulu Üyesi olarak görünüyor. Emir Haktan Dişli son olarak 2017’de evlenmiş, nikahında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şahit olmuştu.