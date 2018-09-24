Ünlü İtalyan giyim devi satılıyor

2014 yılında şirketin yüzde 20'lik kısmını 210 milyon euro karşılığında alan dünyanın en büyük fon gruplarından Blackstone, Versace'yi satmak istiyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Versace ailesine yakın kaynaklara dayandırılan bilgiye göre Blackstone, Versace markasının performansının halka arz için beklenilen ölçüde olmaması nedeniyle bu kararı aldı.



Reuters'a konuşan kaynak, "Aileyi olası bir satış için aşama aşama ikna ettiler ve bir dizi alıcıyla tanıştırdılar."



Blackstone'un Versace için daha fazla kaynak ayırmak istemediğini ve yüklü yatırımlar yapabilecek bir alıcı bulmak istediğini belirten kaynaklara göre satış için en büyük aday bir başka moda devi Michael Kors. Diğer alıcının ise mücevherat sektöründe öne çıkan ABD'li Tiffany olduğu belirtiliyor.