Bakan açıkladı: Fiyat güncellenmesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım Kredi, kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirim sağlayacak." dedi.

Pakdemirli şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi tarım kredi kooperatiflerimiz, en önemli tarımsal girdilerden birisi olan kimyevi gübre fiyatlarında, gübre cinslerine göre değişmekle beraber yüzde 15'lere varan indirim sağlayacak" diyen Bekir Pakdemirli'nin açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

Örneğin dap gübresinin tonu 3250 liradan 2900 liraya düşmüştür. Yapılan indirimin piyasaya yansımasıyla beraber tüm sektörün de benzer hassasiyeti göstermesini bekliyoruz.

Bunun yanı sıra gübre fiyatlarında aşırı fiyat artışı yapan firmaları da takibe aldık.

Bu kararın yanı sıra uzun yıllardır artmayan buğday ve arpa desteğini artıracağız. 5 kuruş olan prim desteğini yüzde yüz artırarak önümüzdeki yıl 10 kuruş olarak ödeyeceğiz.

Çiftçimizin hiçbir şekilde mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz. Arpa ve buğday ürünleri üreticisinin alın teri ürünlerini dünya fiyatlar üzerinden alacağız. Bu konuda çiftçilerimizin endişesi olmasın.