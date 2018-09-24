Amerika'da şirket kurarak Dropshipping yapmak ve ülkeye döviz Kazandırmak

Çok cazip seçeneklerin bulunması, karlılık avantajlarına sahip olması ve piyasaların yönlendirilebilmesi Amerika’nın seçiminde önemli olurken dropshipping işlemlerinde de Amerika’da şirket kurmak beraberinde birçok faydayı getirmektedir.



Dropshipping işleyişinde ise bu durumlar çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Çünkü Amerika’da şirket kurmak için ABD vatandaşı olunmasına gerek yoktur. Amerika’ya gidilmesine ve müracaatlar bizzat kişi tarafından yapılmasına da ihtiyaç yoktur. Son derece kolay bir şekilde bulunduğunuz yerden şirket kurabilir, ürünlerin satışlarını gerçekleştirebilir ve bu sayede de ülkeye döviz katkısı sağlayabilirsiniz.



Amerika’da Şirket Kurmak İçin Gerekenler



Amerika’da şirket kurmak için öncelikli olarak bireysel vergi numarası ve şirket vergi numaralarına sahip olunması istenir. Bununla birlikte adres ve posta kutusu bilgileri de iletişim için talep edilmektedir. Amerika’da banka hesabı açtırılmasının yanı sıra Dropshipping özelinde banka hesabı da olmalıdır.



Amerika’da telefon numarası ve diğer tüm gereklilikler



https://www.kolaydropshipping.com/ adresi üzerinden temin edilirken zahmetsiz bir şekilde işlemlere başlayabilir, Amerika piyasalarındaki ürünlerin satışlarını gerçekleştirebilirsiniz.



Amerika’da Şirket Açma



Öncelikli olarak şirket için uygun bir eyalet tercih edilmelidir. Daha çok California, New York, Florida, Delaware, Nevada eyaletlerinde kolay ve pratik şirket kurulumları olmaktadır. Bununla birlikte şirketin hangi alanlarda çalışmalar yapacağı belirlenirken şirket ismi de buna uygun olmalıdır. Şirket kurulumunda bulunan yönetim kurulu ve sorumluların belirlenmesiyle adres bilgileri de açıklanmalıdır. Ancak hemen hemen tüm eyaletlerde tek bir kişinin sorumlu gösterilmesiyle de şirket kurulumu tamamlanmaktadır. Amerika’da şirket kurmak için sabit ya da cep telefonu bilgileri de iletişim açısından önem taşır. Bununla birlikte paralel gösteren fatura ve kargo adresleri de belirlenirken başvuru işlemleri başlatılmaktadır. Dünya üzerinde büyük bir ekonomik güce sahip olan Amerika’da birkaç gün içinde şirket sahibi olabilir, hiçbir zaman gitmeyerek tüm işleyişleri internet üzerinden yönetebilirsiniz. Bununla birlikte alıcı ve satıcı arasındaki aracı konumunda bulunan işlemlere de devam edebilir, çok farklı sektörlerde kısa zamanda gelişme kaydedebilirsiniz. Bunun için piyasa koşullarına uygun davranılması gerekirken uzman kişilerden yardım alınması da olmazsa olmazlardandır.



Dropshipping ve Ticaret



Kolay Dropshipping aracılığıyla geniş ticaret olanaklarına sahip Amerika’da şirket kurabilir, tüm işlemlerinizin profesyoneller tarafından sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte hukuki kurallara uygun bir şekilde açılan firmanız için Paypal hesabı da açılarak sizlerin kullanımına sunulmaktadır. Amazon başta olmak üzere çeşitli firmalar için işletme lisansı alınabilir, Amerika’da şirket kurmak için olan tüm gerekliliklerin tamamlanmasının sonrasında deneyimli kişiler tarafından firmanızı yönlendirebilirsiniz.

Dünyanın her tarafıyla ticaret yapabilir, firmanızı çok daha esnek bir şekilde kullanabilirsiniz. Dropshipping işlemli satışların Amerika ve Kanada gibi ülkelerin yanı sıra Avrupa bölgesinde de gelişmesiyle ilerleyen yıllarda çok daha yüksek fırsatların oluşacağını göstermektedir. Bu sayede ülkeye önemli döviz girişi de sağlanırken hiçbir zahmete girmeden aracı olarak ürünlerin satışlarını gerçekleştirebilirsiniz

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