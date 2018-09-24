94 milyar dolar buhar oldu!

Hemen her gün büyük bir şirket iflasını ya da konkordatoya başvurduğunu açıklarken, ekonomik krizden en fazla etkilenen yapıların başında Borsa İstanbul geliyor.

Sözcü Gazetesi'nden Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, Borsa İstanbul'un piyasa değeri Ocak ayından bu yana 94 milyar değer azaldı. Ekonomik krizin sinyallerini hissettirdiği yılbaşından itibaren 75 şirkette yaşanan satış dalgası yatırımcılara büyük paralar kaybettirirken, sadece 24 şirket performansını koruyabildi.

Kayıp yaşayan şirketlerden 11'inin kaybı yüzde 10'u görmezken, diğer 64 şirketin kayıpları ise yüzde 10 ila yüzde 54 arasında gidip geldi. Kayıplarda, artan kur ve yabancı sermayenin Türkiye'yi terk etmesi etkili oldu.

Bu yıl yatırımcısına büyük paralar kaybettiren Borsa İstanbul, geçen yıl ise yüzde 47.60 oranında kazandırmıştı. Habere göre, BIST 100 endeksinde işlem gören şirketlerin yılbaşından bu yana gösterdikleri performans borsadaki büyük kayıpları gözler önüne seriyor.

Son bir haftadır dipten dönen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksindeki kayıpların toplamı yüzde 16'yı geçti. Son bir ayı aşkın süredir görülen toparlanmaya rağmen, 75 şirket 2 Ocak-21 Eylül tarihleri arasında yatırımcısına büyük paralar kaybettirdi.

Verilere göre, aynı zaman dilimi içinde sadece 24 şirketin performansı artıya geçerken, kalan şirketler yüzde 10 ila 54 arasında kayıp yaşadı.

2018 yılına ilk işlem gününde (2 Ocak) 117.524 puan kapanışla başlayan BIST 100 endeksinin piyasa değeri 732 milyar 515 milyon 132 bin TL seviyesindeydi. 21 Eylül Cuma günü 97.988 puandan haftayı kapatan endeksin piyasa değeri de 642 milyar 469 milyon 435 bin TL oldu. Yani endeks, yılbaşından bu yana 90 milyar liralık erozyona uğradı. Dolar bazında BIST 100 şirketlerinin piyasa değeri ise aynı tarihlerde 194 milyar 522 milyon 967 bin dolardan, 102 milyar 437 milyon 806 bin dolara indi. Kurdaki aşırı oynaklık ve TL'nin değer yitirmesininde etkisi ile BIST 100 endeksinin dolar bazında piyasa değeri ise yılbaşından bu yana 94 milyar dolar eridi.