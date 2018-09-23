Burası bakanın şirkerti, burada dolar geçer!

Erdoğan "doları dayatanlar bedelini öder" derken turizm şirketi sahibi bakanın şirketinin hac vazifesini yerine getirmek isteyen vatandaşlardan bile dolarla ticaret yapmak istemesi soru işaretlerine neden oldu.

Toplumsal- AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Burası Türkiye burada Türk lirası geçer" derken, Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un şirketi ETS Tur Umre'ye giden hacı adaylarından TL yerine dolar talep ediyor.

ETS Tur'un internet sitesinde yer alan kampanyalarda en düşük tur 699 dolar yani 4 bin 354 TL. En pahalı umre turu ise (Üç gece dört gün VIP Umre Turu) 2099 dolar yani 13 bin 76 Türk Lirası.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan "doları dayatanlar bedelini öder" derken turizm şirketi sahibi bakanın şirketinin hac vazifesini yerine getirmek isteyen vatandaşlardan bile dolarla ticaret yapmak istemesi soru işaretlerine neden oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı "burası Türkiye burada Türk lirası geçer" diyerek aksi davrananın bedelini ödeyeceğini söylemişti.

Açıklamanın tamamı şu şekildeydi:

"Kriz diyenlere sakın aldanmayın. Bunlar manipülasyon. Kriz falan yok. Bundan sonra AVM'lerde dolarla kira yok. Bundan sonra her şey Türk Lirasıyla olacak. Aksi takdirde bunun bedelini öderler. Burası Türkiye, burada Türk Lirası geçer."