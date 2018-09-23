Uyum Market işçilerine gözaltı!

Tazminatlarını alamadıkları için direnişte olan Makro ve Uyum Market işçileri, akşam saatlerinde Beylikdüzü Migros 'ta oturma eylemi yaptı.

Migros'ta eylem!

14 işçi polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı. Makro ve Uyum Marketler'de çalışan ve şirketlerinin satılma sürecinde işten çıkarılan işçiler tazminatlarını alamadıklarını belirterek eyleme başlamış, 4 ay süren direnişin ardından alacaklarının yarısının 20 Eylül'de, kalan alacaklarının da daha sonra ödeneceği açıklanmıştı.

Sözlerin tutulmadığını açıklayan işçiler akşam saatlerinde oturma eylemi yaptı. Polisin sert müdahale ettiği 14 işçi gözaltına alındı.