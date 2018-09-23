Kripto bağışları olumlu yansıdı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Fransa'nın, insani yardım eylemleri için kripto para birimi bağışlarını kabul etmeye başlayacağını duyurmasının ardından piyasada yeniden artış gözlemlendi.

UNICEF'in Şubat ayında savaş ve çeşitli nedenler sebebiyle yardıma muhtaç kalan Suriyeli çocuklar için, bilgisayar oyuncularının bir program yoluyla Ethereum madenciliği yapmalarını talep eden Gamechaingers kampanyasının ardından, UNICEF Fransa, insani yardım uygulamaları için Bitcoin, Ripple, Ethereum, Bitcoin Cash, EOS, Stellar, Litecoin, Monero ve Dash bağışlarını kabul etmeye başlayacağını duyurdu.

Sebastian Lyon, UNICEF Fransa Direktörü, blockchain teknolojisi ve kripto para birimlerinin, birlik ve bağış toplama açısından bir yenilik olduklarını ve insani yardım dünyasına büyük katkı sağladıklarını söyledi.

Gelişmelere rağmen kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.18'lik bir düşüşle 6,713 dolara geriledi. Bitcoin, 6,500 dolar üzerindeki düzeyini korurken, 116 milyar 30 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.5ini oluşturdu.

Toplam 14,154 adet piyasada işlem gören ve 1,988 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.18, yüzde 0.46, yüzde 0.55 ve yüzde 0.01 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Tether gerilerken, yüzde 9.78 ile en çok Stellar yükseldi.

En yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte 53'ü artarken, yüzde 49.41 ile en çok 63'üncü sıradaki Electroneum arttı ve yüzde 14.93 ile en çok 79uncu sıradaki Aurora düştü.

Gelişmelerin etkisiyle, Aralık ayında Bitcoin'in artan yaygınlığının etkisiyle 800 milyar dolar seviyelerine kadar yükselen piyasa hacmi, 225 milyar 456 milyon dolar olarak gerçekleşti ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 13 milyar 848 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.18

2.Ethereum yüzde 0.46

3.Ripple yüzde 0.55

8.Tether yüzde 0.01 düşerken

4.Bitcoin Cash yüzde 0.15

5.EOS yüzde 0.30

6.Stellar yüzde 9.78

7.Litecoin yüzde 2.37

9.Cardano yüzde 8.25

10. Monero yüzde 2.23 arttı.