'Bırakın siyaseti futbolu, parayı konuşun'

Ankara Ticaret Odası’nın düzenlediği 28. Dönem Meclis Üyeleri Ekonomik İstişare Toplantısı, Bolu’da gerçekleştirildi. Toplantıya Bolu Valisi Aydın Baruş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, çok sayıda iş adamı ve bankacı katıldı.

"BIRAKIN SİYASETİ, FUTBOLU"

Toplantıda konuşan TOBB Başkan Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Yakın zamana kadar Kayseri’de 2 şey konuşulmazdı. Siyaset ve futbol. Bugün herkes Fenerbahçe Teknik Direktörü olur. Durum kötü ya. Hangi oyuncuyu oynattı, onu oynattı, bunu oynatmadı. Türkiye’yi hepimiz herkesten daha iyi yönetiriz. Hepimiz bunu konuşuruz. Kardeşim sana ne? Sen gittin oyunu verdin, işin bitti.

Sen girişimciliği konuş. Kayserili eskiden öyle yapardı. Akşam oturup, kim ne kazanmış, nasıl kazanmış, ne etmiş bunu konuşurdu. Başka mevzu yoktu. Kimsenin dedikodusu falan yok. Kayserilinin arkasındaki sırrı bu. Bırakın siyaseti futbolu, nasıl para kazanacağız onu konuşun. Onu konuştukça insan oraya odaklanır. Ne konuşulursa ona odaklanır” dedi.