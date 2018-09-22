'Krizin faturasını çıkaranlar ödesin'

Türkiye’nin sıcak paraya dayalı büyüme modelinden yıllarca nemalananların şimdi ise kriz ortamında faturayı emekçilere kesmek istediğini ifade eden Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), faturanın halka ödetilemeyeceğini söyledi. Yapılan açıklamada, “Ekonomiyi kırılganlaştıran neoliberal politikalarda ısrar edenler ve seçimlerden sonra krizin faturasını işçi sınıfına kesmeye hazırlananlar bilmelidir ki, işçi sınıfı bu faturayı ödemeyi reddedecektir” denildi.

Borç krizi geliyor

DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Mart-Haziran 2018’de bir önceki yıla göre yabancı sermaye girişlerinin yüzde 85 oranında düşmesiyle, dış borçlanmaya dayalı saadet zincirinin kırıldığı, son 16 yılda yaşanan yıkımın her gün daha fazla görünür hale geldiği bildirildi. Döviz krizinin hızla bir borç krizine evrilmekte olduğu uyarısı yapılan açıklamada şu tespit ve önerilere yer verildi:

-Orta Vadeli Program’da (Yeni Ekonomik Program) yükselen işsizliğin ve durdurulamayan zamlarla yükselen enflasyonun çözümüne dair hiçbir somut yaklaşımın ifade edilmemesi, emeğin bu temel sorunlarının ülkeyi yönetenlerin gündeminde olmadığını göstermektedir.

-Zam yağmuru altında tüm ücretler erimiş ve toplumun yüzde 99’unun alım gücü düşmüştür. Krizde hiçbir sorumluluğu olmayan toplumun yüzde 99’u yoksullaşmaktadır.

-Tüm ücretler yıl sonu beklemeden derhal artırılarak, yüzde 20’leri aşacak enflasyondan kaynaklanan kayıplar telafi edilmelidir.

-Asgari ücret yıl sonu beklenmeden derhal yeniden belirlenmelidir.

-Emekli aylık ve gelirlerine de enflasyondan kaynaklanan kayıp kadar zam yapılmalı, asgari ücretin altında emekli aylığı ayıbına derhal bir son verilmelidir.

İşten çıkarmalar yasaklansın

Toplu İşten çıkarılmalar yasaklanmalıdır.

-Şirketlerin krizi fırsata çevirerek işçi çıkarmalarına izin verilmemelidir.

-Vergilerin dörtte üçü ücretliler ve tüketiciler tarafından ödenmektedir. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan bir sistem kurulmalıdır.

-Halkın yoğun olarak tükettiği temel tüketim mallarında KDV kaldırılmalıdır.

-Krize karşı çalışanların korunması için fiyatları kamu tarafından belirlenen ve geniş kesimlerce tüketilen hizmetlerin fiyatlarına zam yapılmamalıdır.

-Asgari düzeyde bir tüketim ölçüsünde bu bedeller kaldırılmalı ve toplumun yüzde 99’u bu kriz karşısında korunmalıdır.

-Kamunun doğrudan veya dolaylı olarak taraf olduğu tüm sözleşmelerdeki dövize endeksli fiyatlar TL’ye çevrilmelidir.

Adalet ve demokrasi şart

Krize karşı alınacak ekonomik tedbirlerin olmazsa olmaz tamamlayıcısının adalet ve demokrasi olduğuna vurgu yapan DİSK’in açıklamasında, “Yüzde 1’e karşı Yüzde 99’un, sermayeye karşı emeğin haklarını savunmak için demokrasi ve adalet şarttır. “Demokrasi ve adalet işçinin ekmeğidir” bilinciyle, ekonomik krizin faturasını ödememek için verdiğimiz mücadele aynı zamanda bir adalet ve demokrasi mücadelesi olarak örgütlenecektir” ifadesine de yer verildi.