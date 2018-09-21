CHP'den YEP eleştirisi: Hedeflerin tutması mümkün değil

DHA - Erdoğdu, “Bu programın hedeflerinin tutması mümkün değildir" dedi.

Şişhane'de bulunan CHP İl Başkanlığı'nda yapılan açıklamaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile çok sayıda parti yöneticisi katıldı. Erdoğdu, “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün, eski adıyla Orta Vadeli Programı, yeni adıyla 'Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Bu isim değişikliği tesadüf değildir. AKP döneminde yapılan hiçbir 'Orta Vadeli Program' tutturulamadığı için ve bunun bir itibarı kalmadığı için adını değiştirmek zorunda kaldılar. Bundan 5 yıl önce de orta vadeli program yapılıyordu. Burada gördüğünüz gibi 5 sene öncesinde açıklanan ekonomi programında, 2018 yılı için öngörülen kur, 1 lira 97 kuruştu. Bugün ise 6 lira 30 kuruş seviyesinde dalgalanan döviz kurumuz var. Bu şu demek; daha önce hiçbir hedefi tutturamayan AKP hükümeti, bundan sonra bu itibarsızlığı yenmek için 'Orta Vadeli Ekonomi Program'ın adını 'Yeni Ekonomi Programı' şeklinde koymuştur" ifadelerini kullandı.



“SOSYAL GÜVENLİKTEN NASIL TASARRUF EDECEKSİNİZ"

Aykut Erdoğdu, “Biliyorsunuz Gezi, 2013 Mayıs ayının başında başladı. O zaman döviz kuru 1 lira 88 kuruştu. 3 ay bitiğinde 1 lira 92 kuruş oldu. Yani hepsinin suçladığı Gezi direnişinde kur sadece 4 kuruş arttı. Şimdi bakıyorsunuz yıl sonu döviz kuru 4 lira 80 kuruş konulmuş. Peki bugün durum ne? Yeni Ekonomi Programı açıklanmasına rağmen bugün döviz kuru 6 lira 30 kuruş seviyesinde. Peki nasıl 4 lira 90 kuruşluk hedefi yakalayacaklar? Bundan sonra 5.80'nin altına düşse ve yıl sonuna kadar da bu seviyede kalsa hedefi tutturuyorlar. Ama kur 6.30. Hiç mi enflasyon yok bu ülkede" şeklinde konuştu.



"HEDEFLERİN TUTMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Programda işçi ve emekliler hakkında bir açıklama bulunmadığını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, “Bu kriz en çok bunları vuracak. İşsiz kalmalar artacak, belki maaşlar ödenmeyecek. Bu insanları korumaya yönelik bir fon tahsisi yok. İlkesiz, muğlak, sadece sermayeyi düşünen, bankacılık sektörü ile ilgili somut bir öneri sunamayan, reel sektörün kur sorununa bir çözüm getiremeyen bu programın hedeflerinin tutması mümkün değildir. Sorunu doğru tanımlayamazsanız, sorunu doğru çözemezsiniz" dedi.