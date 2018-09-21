Yandex, Türk ürünleri için o firmayla anlaştı

Rusya’nın en büyük ticaret platformlarından Yandex.Market, alışveriş sitesi Hepsiburada ile Türkiye menşeili ürünlerin satışı için anlaşma imzaladı.

Yandex.Market'in Uluslararası Gelişim Departmanı Direktörü Aleks Vasilyev, şirketin Türkiye menşeli ürünlerin satışı için anlaşma imzaladığını söyledi.

'RUS KULLANICILAR HEPSİBURADA'DA SATILAN 5 MİLYONDAN FAZLA ÜRÜNE ERİŞEBİLECEK'

Vasilyev, Rus kullanıcıların bu sayede Hepsiburada'da satılan farklı kategorilerdeki 5 milyondan fazla ürüne erişebileceğini söyledi. Vasilyev, iki şirketin ürünlerin Türkiye'den 4 ilâ 7 gün arasında Rusya'ya sevkiyatı için bir çözüm geliştireceğini ifade etti.

HEPSİBURADA, İLK DEFA KENDİ SİTESİ DIŞINDA BİR PLATFROMDA ÜRÜN SATIŞINA ONAY VERMİŞ OLDU

Vasilyev "Türk partnerlerimizin bize duyduğu güvene değer veriyoruz. Şirket ilk kez kendi sitesi dışında bir yerde satışa izin veriyor, hem de Rusya pazarına girmeyi tercih ediyor" dedi.