Yeni Ekonomi Programı açıklanmıştı: Flaş değişiklik!

2018 bütçesinde öngörülen hedeflere göre, toplam harcamalar 59 milyar, gelirler 52.8 milyar lira artacak.

Bütçe açığı, yıl başındaki hedeflerin 6.2 milyar lira üzerine çıkacak. 2019-2021 yıllarını kapsayan programda bu yıl deflatörün yüzde 16.0 olacağı tahmin edilirken, gelecek yıl merkezi yönetim vergi gelirlerinde yüzde 20 artış öngörüldü

Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) merkezi yönetim bütçesi tahminleri de yer aldı.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre Programda, 2017’de yüzde 10.8 olan deflatörün bu yıl yüzde 16.0 olacağı kaydedildi. Programda, 2018 için yıl başında 65.9 milyar lira olarak öngörülen merkezi yönetim bütçe açığının 72.1 milyar lira olacağı, gelecek yıl da 80.6 milyar liraya ulaşacağı tahmin edildi.

VERGİ GELİRLERİ 630.5 MİLYAR LİRAYA YÜKSELTİLDİ

2018 için yıl başında 691.1 milyar lira öngörülen faiz hariç harcama 745.4 milyar lira; 71.7 milyar öngörülen faiz harcamaları da 76.4 milyar lira olarak revize edildi. Böylece, yıl başında bu yıl için 762.5 milyar olacağı öngörülen merkezi yönetim bütçe harcamaları tahmini 821.8 milyar lira olarak revize edildi. 2018 bütçesinde 696.8 milyar lira olarak öngörülen bütçe gelirleri 749.6 milyar liraya revize edilirken, vergi gelirleri tahmini de 599.4 milyar liradan 630.5 milyar liraya yükseltildi.

FAİZ GİDERLERİ YÜZDE 53.5 ARTACAK

Revize edilen 2018 bütçe hedefleri üzerinden 2019 yılında merkezi yönetim bütçe harcamaları yüzde 16.9 artışla 961.0 milyar lira öngörüldü. Gelecek yıl faiz harcamalarının yüzde 53.5 artışla 117.3 milyar lira olacağı tahmin edildi. 2017 yılında 56.7 milyar lira faiz ödemesi yapıldığı dikkate alınırsa, faiz giderleri iki yılda katlanmış olacak. Vergi gelirleri gelecek yıl yüzde 20 artışla 756.5 milyar lira öngörüldü.