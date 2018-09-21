Ünlü ayakkabı firmasından konkordato talebi

Türkiye genelinde 50 mağazası bulunan Beta Ayakkabı konkordato talep etti. Beta'nın başvurusu, Hotiç ve Yeşil Kundura'dan sonra sektörün üçüncü önemli başvurusu oldu.

Beta Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı, Taner İkiışık, Ankara Ticaret Mahkemesine yaptıkları başvuru sonrası yazılı açıklama yaptı.

İkiışık açıklamasında şunları kaydetti:

Türkiye’de sanayileşme sürecinin hızlandığı 70’li yıllarda espadril üretimi ile temellerini attığımız ve 1980’de üretime geçerek ülkemize bir Türk markası olarak değer katan Beta, bildiğiniz üzere 1985 yılında Nişantaşı’nda açılan ilk mağazası ile perakende sektörüne adım attı. Bu heyecanlı süreç bizim için yeni bir dönemin başlangıcıydı. Ve her zaman daha ileriyi hedefleyerek, büyüme yolunda inançla yürümeye devam ettik. Bu hedef doğrultusunda 1986 yılında ilk ihracatımıza Amerika Birleşik Devletleri ile başladık. Şirketimiz için tarihi olan bu adımla, çok sayıda Avrupa Birliği ülkesinin kapılarını araladık. Geldiğimiz nokta itibariyle şu anda yılda 300.000 çift ayakkabı üretmenin ve bu rakamın yüzde 85’ini dünyanın farklı yerindeki müşterilerimize ulaştırıyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Tasarımlarımızda renkli ve farklı bir çizgi yakalayan ve bunu ürettiğimiz ayakkabılarda adeta bir imza haline getiren Beta olarak bugün, Türkiye’de toplam 400 çalışanımız ve 50 mağazamız ile online kanalımızla yılda 1 milyona yakın müşterilerimize hizmet veriyoruz.Tüm bunlarla birlikte Türkiye’nin önde gelen doğal deri ayakkabı markalarından biri olarak dünyada ayakkabı üretiminde yaşanan tüm gelişmeleri çok yakından takip etmekte ve uygulamaktayız. Yenilikçi ve gelişimci özelliğimiz ile Türkiye’de tüm ayakkabı üretim tekniklerinin birarada kullanıldığı tek ayakkabı fabrikasına sahip olma özelliğimizi de koruyoruz. Kendi markamızın yanı sıra dünyaca ünlü markalar arasında yer alan Wall Street, Caterpillar, Geox, Arctica, Sebago ve Harley Davidson gibi markaların da satışını gerçekleştiriyoruz.

Yarım asra yaklaşan tarihimizde Türkiye ekonomisine değer katmak ve ihracat ile de ülke ekonomisine fayda sağlamak için adımlar attık. Ancak son dönemde piyasalarda yaşanan TL’deki değer kaybı, nakit akışı sıkışıklığı, AVM’lerde kiralamaların döviz üzerinden yapılması gibi nedenlerle şirketimiz ödemelerinde kademeli olarak sıkıntı yaşamaya başladı. Geçtiğimiz aylarda hiç kamuoyuna aksettirmediğimiz fabrikamızda gerçekleşen yangın da tüm bu gelişmeler ile birlikte bizleri zor bir döneme soktu. Bir talihsizlik sonucu yaklaşık 6 ay önce fabrikamızda gerçekleşen yangına karşın, 1 ay içinde yeni makinalar satın alarak ve gerekli düzenlemeleri yaparak müşterilerimize hiç hissettirmeden yolumuza yeniden devam ettik. Fakat artık içinde bulunduğumuz süreç, ticari faaliyetlerimizi de etkiler hale geldi. Piyasa koşullarına uyum sağlamak adına, mevcut ödeme yapımızda sürdürülebilir değişikliklere gitmek, bazı tedbirler almak ve yasal süreçleri devreye koymak adına Yönetim Kurulu kararı ile yeniden yapılandırma sürecini başlatmış bulunmaktayız. Bu doğrultuda AVD Hukuk – Av. Fatih Dönmez ile birlikte gerçekleştirdiğimiz konkordato talebimiz gereğince, ilgili mahkemenin tedbir kararı aldığını açıklamak isteriz.

Tüm tedariğini yurt içinden yapan ve ihracat ile de Türkiye ekonomisine büyük faydalar sağlayan Beta markamız, Türk perakende sektörünün milli bir değeridir. Bu kapsamda piyasa şartlarına bağlı olarak başlattığımız yeniden yapılandırma sürecimizin temel amacı, müşterilerimiz, satış ve üretimini gerçekleştirdiğimiz markalar ve tedarikçilerimizin haklarını korumaktır. Bu süreç ile Beta markamız, hiç şüphesiz ki, daha sağlam ve kararlı adımlarla ilerleyecek ve ülke ekonomisine üretim, ihracat ve istihdamla değer katmaya devam edecektir. Bugüne kadar yarattığımız güven, kalite ve mutlu müşteri deneyimini daha nice yerli ve yabancı müşterimize uzun yıllar yaşatmaya devam etmek istiyoruz. Hedefimiz, günümüze kadar yüksek kalitesi, rahatlığı ve şıklığı ile elde etmiş olduğumuz güçlü imajımızı koruyarak, Türkiye ayakkabı sektöründe, modanın ve şıklığın temsilcisi olmaya devam etmektir.