Yüz binlerce kredi kartı kopyalandı!

Bulgaristan’dan İzmir’e gelip ATM’lere yerleştirdikleri aparatlarla kredi kartı ve banka bilgilerini kopyalayıp ülkelerine döndükten sonra ise haksız kazanç elde etmek için kullanan D.S.D. ve F.L.R., tekrar Türkiye’ye giriş yapınca yakalandı. Emniyet yetkilileri vatandaşları uyarıp benzer olayların mağduru olmamaları için hesap hareketlerini düzenli olarak kontrol etmeleri için uyardı.

TEKRAR GİRİŞ YAPINCA YAKALANDILAR

Bayraklı’daki bir bankaya ait ATM üzerinde kart kopyalama aparatının bulunması üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı. Yapılan araştırmada, özel aparatı Bulgaristan plakalı araçla gelen aynı ülkenin vatandaşı olan D.S.D. ve F.L.R.’nin yaptığı belirlendi. 15 Eylül’de yeniden Türkiye’ye giriş yapan dolandırıcılar, ATM üzerinden aparatı söktükleri sırada yakalandı. Ele geçirilen materyaller üzerinde yapılan incelemede, yaklaşık 360 bin şifre görüntüsü de elde edildi.

SANIKLAR TUTUKLANDI

Türkiye’ye kısa süreli olarak giriş yaptıktan sonra kart bilgilerini kullandıkları teknikle kopyalayan iki dolandırıcının ülkelerine döndüklerinde ise bunları kullanıp para çekim işlemlerini gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. D.S.D. ve F.L.R. gönderildikleri mahkemede tutuklandı. Bu arada bu tür olaylarla ilgili olarak ise emniyet yetkilileri vatandaşları uyarıp benzer olayların mağduru olmamaları için hesap hareketlerini düzenli olarak kontrol etmeleri, ATM’lerde işlem yaptıkları sırada şifre görüntüleme düzeneğine karşı tuş takımını kapatmaları, ATM’nin çevresinde gözetleme yapan şüpheli kişileri ya da kart giriş haznesi, para çıkış haznesi, tuş takımı gibi şüpheli durumlar gördüklerinde ise polise bilgi vermeleri istendi.