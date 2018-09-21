Tasarruf onların cebinden başladı! İşte krizin faturası...

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, devlet tarafından yapılan karşılıksız yardımlardaki büyük çaplı kesintilere yönelik bir önergesini Meclis'e sundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Levent Gök, devlet tarafından sağlanan karşılıksız sosyal yardımların büyük bir kısmında gerçekleştirilen kesintileri Meclis gündemine taşıdı.

Gök'ün, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği soru önergesi şu şekilde:

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre ağustos ayında hane halkına yapılan karşılıksız yardımlar geçen yılın aynı dönemine göre 1.5 milyar Türk Lirası’ndan daha fazla azalmıştır. 2018 Nisan ayında 7 milyar 770 milyon Türk Lirası’na yükselen yardımlar ağustos ayına gelindiğinde 1 milyar 919 milyon Türk Lirası seviyesine kadar gerilemiştir.

Haziran ayında 300 milyon Türk Lirası eğitim yardımlarına ayrılırken ağustos ayında bu yardımlar 70 milyon lira miktarına düşmüştür. Sağlık yardımları da kesintilerden payını alarak % 75 oranında azalmıştır. Yardım kalemleri içerisinde en büyük darbeyi yiyecek yardımı almış, Haziran ayında 124 milyon 776 bin Türk Lirası yardım yapılırken, ağustos ayında % 98 oranında bir düşüşe uğrayarak 1 milyon 589 milyon Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir.

Ağustos ayı içerisinde giyim-kuşam için 92 Milyon Türk Lirası, uçak kiralama için 43 milyon Türk Lirası, araç kiralama bedeli için 35 milyon Türk Lirası harcanırken tarımsal desteklerin 629 milyon Türk Lirası’ndan 180 milyon Türk Lirası’na düşmesi çiftçilerimizi büyük hayal kırıklığına uğratmıştır. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde yapılan devlet yardımlarının seçim sonrasında her alanda büyük kesintilere uğraması ekonomik krizin faturasının halka kesildiğini göstermekte, hükümetin toplumcu politikalar üretmesi beklenmektedir.

Bu bilgiler ışığında:

Yaşanan ekonomik kriz sebebiyle sosyal yardımlar dışında kesinti yapılan kalemleri ve kesinti miktarlarını açıklar mısınız?

Seçim sonrasında devlet ödemelerinde artış yapılan kalemler hangileridir? Ödeme artış rakamlarını açıklar mısınız?

Sosyal yardımlarda yaşanan kesintilerin ne kadar süreyle uygulanması düşünülmektedir?

Sosyal yardımlardan yapılan kesintiler hangi harcamalar için kullanılmıştır?

Devlet bütçesinin içine düştüğü darboğazı aşmak için sosyal yardımlarda büyük kesintiler yapılmasını etik buluyor musunuz?