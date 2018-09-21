Yeşil Kundura'da tablo vahim!

Yeşil Kundura işçileri, paralarını alamadıkları gerekçesiyle dün sabah saatlerinde İstanbul Cevizlibağ’da bulunan işletmenin önünde eylem yaptı. İşçiler yasal haklarının iade edilmesini ve ücretlerinin ödenmesini talep etti. ‘Yeşil Yapı işçileri burada devlet nerede’ diyerek tepkilerini dile getiren işçiler haklarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerinin altını çizdi. İşçiler kendileriyle birlikte ailelerinin de mağdur olduklarını belirtti. Eylemde söz alan işçiler sürekli bizi oyalıyorlar. Nasıl geçindiğimizi, nasıl karnımızı doyurduğumuzu düşünmüyorlar. Bu nasıl adalet diye tepkilerini dile getirdi.

Yüzlerce işçi

Birçok işçinin yer aldığı eylemde, hak mücadelesi veren işçilerden Behçet Polat BirGün’e konuştu. Polat ‘Ailemiz var, çocuklarımız var. Biz nasıl geçineceğiz, bunları hiçbiri düşünmüyorlar” dedi. Polat kendisi gibi yüzlerce işçinin aynı durumda olduğunu belirterek şunları söyledi:

‘’Biz bu işe Mart ayında başladık. Senetlerimizin günü geldiğinde iflas ettiklerini açıkladılar. Üç haftadır sürekli gelmemize rağmen erteliyorlar. Benim gibi yaklaşık 600 işçi ve onlarla birlikte aileleri de mağdur. Okullar açıldı, çocuklarımıza defter, kitap bile alamadık. TC kimlik numaramı vereyim baksınlar. Her gün bir haciz ile alacaklıyla uğraşıyoruz. Bunun hukukta yeri var mı!

Konut mağdurları da vardı

Yeşil Kundura binası önünde sadece işçiler eylemde değildi. Yeşil Kundura ile aynı sermaye grubunda yer alan Yeşil GYO’nun mağdurları da haklarını aramak için aynı noktada yer aldı. 2014 yılı itibariyle Innovia4 inşaat projesinden daire almalarına rağmen dairenin hala kendilerine teslim edilmediğini belirtenler dün de tepkilerini dile getirdi. Süreç boyunca sürekli çeşitli bahanelerle ertelendiklerini ifade eden ismini vermek istemeyen bir konut sahibi şunları söyledi: Biz daha önce Türkiye’de Fi-yapı, İnanlar İnşaat vs gibi projelerde daire mağdurlarının bir şekilde sorunlarının çözüldüğünü gördük. Biz de aynı şeyi umut ediyoruz. Umarım bizimle ilgilenirler, bir şeyler söylerler. Tek isteğimiz hakkımızı almak.”