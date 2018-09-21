Sabah yazarı: Dolar seksen lira olsa, Erdoğan...

Sabah yazarı Engin Ardıç, "Ekonomi batacak, hükümete ekim ayına kadar dayanamayacak" şeklinde yorum yapanlara cevap verdi. Ardıç, "Dolar seksen lira da olsa, Tayyip Erdoğan 24 Haziran 2023 tarihine kadar bu ülkenin başındadır" dedi.

Ardıç'ın "Erken köpürtmece" başlığıyla yayımlanan yazısından ilgili bölüm şöyle:

Arkadaşlar, farkında mısınız, seçime daha beş yıl var.

Tövbe, dört yıl dokuz ay.

Geçenlerde bir Tayyip düşmanı, "ekime kadar dayanabilirler mi" diye soruyordu...

Ekonomi öyle bir batacakmış ki, ekim ayında hükümet düşecekmiş. (On gün kaldı ha!)

Yok yahu? Peki nasıl düşecek?

Mecliste gensoru mu verilecek? Genel görüşme mi açılacak? Güvenoylaması mı yapılacak da güvenoyu alamayacak?

"İyi sıhhatte olsunlar" darbe mi yapacaklar pek Kemalist bir şekilde?

Yoksa Fetullah bir United Airlines uçağıyla gelip Ayetullah Humeyni gibi Esenboğa'ya iniş mi yapacak?

Tekrar söyleyelim: Dolar seksen lira da olsa, Tayyip Erdoğan 24 Haziran 2023 tarihine kadar bu ülkenin başındadır. Seçimi azıcık öne çekerse onu bilemem tabii.



