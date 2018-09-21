Rahmi Turan'ın bugünkü yazısı şöyle:
Güçlenerek yürüyoruz (!)
Ülkede kriz-mıriz yokmuş! Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor bunu… O halde doları kim artırıyor? Türk halkını kim kazıklıyor? Fiyatları kimler uçuruyor?
Cumhurbaşkanı kızgın konuşarak:
“Kriz-mıriz yok! Sakın ha bunlara aldanmayın, bunların hepsi manipülasyon (yönlendirme, etkileme)” dedi ve ekledi:
“Güçlenerek yürüyoruz!”
Peki, nasıl güçleniyoruz, bir bakalım:
– Türk Lirası yılbaşından bu yana yüzde 70 değer kaybetti, paramız pul oldu.
– Ülkede borç batağında olmayan kurum yok!
– Faizler yüzde 24'e yükseldi.
– Üretici enflasyonu yüzde 32'yi aştı.
– Elektriğe, doğalgaza, benzine, mazota zam yağdı.
– Bütçe ocak-ağustos döneminde 50.8 milyar lira açık verdi.
– Ailelerin yüzde 70'i borçlu, yüzde 28.7'si yoksul.
– 80 yıllık firmalar borç batağında can çekişiyor.
– Açıklanan işsizlik yüzde 12.2… Hakiki işsizlik ise bunun iki katı!
Gerçek bu, fakat… Siz kazığı yiyin, bağını sormayın! Kriz-mıriz yok, güçlenerek yürüyoruz! Büyüklerimizden iyi bilecek değiliz ya!