Rahmi Turan'ın bugünkü yazısı şöyle:

Güçlenerek yürüyoruz (!)

Ülkede kriz-mıriz yokmuş! Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor bunu… O halde doları kim artırıyor? Türk halkını kim kazıklıyor? Fiyatları kimler uçuruyor?

Cumhurbaşkanı kızgın konuşarak:

“Kriz-mıriz yok! Sakın ha bunlara aldanmayın, bunların hepsi manipülasyon (yönlendirme, etkileme)” dedi ve ekledi:

“Güçlenerek yürüyoruz!”

Peki, nasıl güçleniyoruz, bir bakalım:

– Türk Lirası yılbaşından bu yana yüzde 70 değer kaybetti, paramız pul oldu.

– Ülkede borç batağında olmayan kurum yok!

– Faizler yüzde 24'e yükseldi.

– Üretici enflasyonu yüzde 32'yi aştı.

– Elektriğe, doğalgaza, benzine, mazota zam yağdı.

– Bütçe ocak-ağustos döneminde 50.8 milyar lira açık verdi.

– Ailelerin yüzde 70'i borçlu, yüzde 28.7'si yoksul.

– 80 yıllık firmalar borç batağında can çekişiyor.

– Açıklanan işsizlik yüzde 12.2… Hakiki işsizlik ise bunun iki katı!

Gerçek bu, fakat… Siz kazığı yiyin, bağını sormayın! Kriz-mıriz yok, güçlenerek yürüyoruz! Büyüklerimizden iyi bilecek değiliz ya!