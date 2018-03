Lacoste, dünyaca ünlü timsah logosunu değiştiriyor

Ancak Lacoste hayranlarının korkması için bir neden yok. Zira bu değişim kalıcı değil, bir sosyal sorumluluk kampanyası amacıyla hazırlandı.

Marketing Türkiye'de yer alan habere göre, Lacoste, oldukça sınırlı sayıda satışa sunulacak polo tişörtlerinde soyu tükenmekte olan on hayvanın logosunu kullanacak. Lacoste ve International Union for Conservation of Nature (IUCN) iş birliğiyle hazırlanan kampanyanın amacı dünyada soyu en çok tehlikede olan hayvanların korunmasına yardımcı olmak.

Lacoste ve Fransız reklam ajansı BETC, hayvan hakları derneğiyle beraber çalışarak on tehlike altında tür belirledi ve bu türler Lacoste’un ikonik polo tişörtlerine logo olarak girdi.

Tehlike altındaki her tür için üretilen tişört sayısı aynı zamanda bu türlerin doğal hayatta kalan bireylerini simgeliyor. Yani doğada sadece 30 tane kalan Körfez muturu için 30 Körfez mutur logolu tişört üretildi.

Toplamda bin 775 tane üretilen polo tişörtler bu haftaki Paris Moda Haftası’nda sergileniyor. Tişörtler ayrıca Lacoste’un web sitesinde de satışa sunuldu.