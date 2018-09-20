Berat Albayrak sadece 2 ayda böyle çark etti!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019-2021 yıllarını kapsayacak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı.

Bakan Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı’ndaki enflasyon hedeflerini ise şöyle açıkladı:

2018 için yüzde 20.8, 2019 için yüzde 15.9, 2020 için yüzde 9.8, 2021 için yüzde 6.0…

Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'ndaki büyüme hedeflerini ise şöyle açıkladı:

2018 için yüzde 3.8, 2019 için yüzde 2.3, 2020 için yüzde 3.5 ve 2021 için yüzde 5…

Bakan Albarak’ın bugünkü açıklamaları, 3 Ağustos 2018 tarihinde, yani sadece 48 gün önce NTV canlı yayınına katıldığı programda söylediklerini akıllara getirdi. Albayrak o programda faizlerin düşeceğini ifade ederek, “Enflasyonda 2019'da tek haneyi göreceğiz, net söylüyorum. Hatta yıl sonu itibariyle düşüş trendi göreceğiz çünkü somut adımlar atmaya başladık” şeklinde konuştu.

Aradan sadece 48 gün geçti…Merkez Bankası faiz oranlarını arttırdı, 2018 yılı enflasyon rakamı arttı ve Albarak 48 gün önce, “Enflasyonda 2019'da tek haneyi göreceğiz, net söylüyorum” derken, bugün 2019 yılı enflasyon beklentisini 15.9 olarak açıkladı.

Berat Albayrak, 'Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı

Merkez Bankası Temmuz ayının sonunda 2018 yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 8.4'ten yüzde 13.4'e çıkarmıştı. Eylül ayı “Beklenti Anketi”nde ise bu rakamı daha da yukarı çekti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül’de TESK Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada Merkez Bankası’nı eleştirerek, “Bugüne kadar Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon oranlarını tutturduğunu görmedim” ifadelerini kullanmıştı. Bugün ise Bakan Berat Albarak yıl sonu enflasyonunu 20.8 olarak açıkladı.