20 Eylül 2018 13:14

'Maliyet ve Dönüşüm Ofisi' göreve başlıyor

'Maliyet ve Dönüşüm Ofisi' göreve başlıyor
Türkiye'nin 3 yıllık Yeni Ekonomi Programı'nı açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, önümüzdeki dönemde atılacak adımları ve tasarrufları takip edecek
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Maliyet ve Dönüşüm Ofisi'nin de bugün itibariyle göreve başladığını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programını açıkladı.

Bakan Albayrak yeni programda bakanlık bünyesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi'ne de dikkat çekti. Ofiste diğer bakanlıklardan da temsilcilerin yer aldığını belirten Bakan Albayrak, kurumlarda plan doğrultusunda atılacak adımlar ve tasarrufların bu ofis üzerinden denetlenip takip edileceğini kaydetti.

İşte Yeni Ekonomi Programı'nın tamamıİşte Yeni Ekonomi Programı'nın tamamı

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