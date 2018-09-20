OECD'den Türkiye için endişelendiren tahmin

OECD’nin üye ülkelerle ilgili ekonomik görünüm ara raporu bugün yayımlandı.

Euronews'in haberine göre, OECD ’nin mayıs ayında yayınladığı ara raporla karşılaştırıldığında Türkiye için öngörülen büyüme oranı 4,5 puan düşürüldü.

Buna göre, OECD 2019 yılında Türkiye’nin yüzde 0,5 büyüceğini tahmin ederken, üye ülkeler içinde büyüme oranlarında en keskin düşüşü Türkiye’nin yaşayacağı öngörüsünde bulundu.

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OECD ’ye göre, Türkiye’nin 2018 yılı büyüme oranı ise yine mayıs ayındaki tahmine göre 1,9 puan geri çekildi ve yüzde 3,2 olacağı tahmin edildi. Türkiye, 2017 yılında yüzde 7,4 ile OECD içinde en yüksek büyümeyi yakalamıştı.

OECD, Hindistan’ın bu yıl yüzde 7,6, gelecek yıl ise yüzde 7,4 büyüyeceğini ortaya koyarken, Çin için bu yıl yüzde 6,7 gelecek yıl için ise yüzde 6,4 büyüme oranı tahmininde bulundu. OECD, G-20’de bu yıl yüzde 3,9 gelecek yıl ise yüzde 3,8 oranında büyüme öngördü.

Türkiye ve gelişmekte olan ülkelerle ilgili endişeler

Raporda, Türk Lirası'ndaki baskı ile banka ve şirketlerin yüksek borçları yüzünden Türkiye’nin büyüme hedeflerinin çok ciddi bir şekilde zayıfladığı yorumu yapılırken, “yüksek enflasyon ile artan faizlerin güven ortamına yapacağı etkiye ve bunun da tüketimin ve yatırımların azalmasına yol açacağı” uyarısında bulunuldu.

OECD, ekonomik politikalarda güven ortamının tesis edilememesinin, büyüme hızı için risk teşkil ettiği, yüksek borçların da sonuç olarak iç mali istikrarda gerginliği artıracağı öngörüsünde bulundu.

Raporda, ABD’deki faiz oranının artması ve doların değeriyle ilgili değişikliklerin gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini zora soktuğu yorumu yapıldı.

Gelişmekte olan ülkelere olan yatırımlar etkilenir

Türkiye ve Arjantin gibi dış ticarette önemli açıkları olan ve yüksek borçlarını yabancı dövizle ödemek zorunda olan ülkelerin de mevcut koşullardan önemli ölçüde etkilendiği kaydedilen raporda, petrol fiyatlarının da petrol ithal eden ülkelerde olumsuzlukları artırdığı ifade edildi.

Raporda, Türkiye ve Arjantin’de iç talepteki düşüşü önlemek için istikrarı sağlayıcı önlemlerin önemine işaret edildi.

OECD raporunda, ayrıca Türkiye ve Arjantin’den gelecek daha fazla kötü haberin ise yatırımcıların gelişmekte olan ülkelere yapacağı yatırımları daha da derinden gözden geçirmesine yol açacağı uyarısında bulunuldu.

Raporda, ayrıca Hindistan, Endonezya ve Rusya'nın da aralarında olduğu bazı ülkelerde faizlerin artmasının, para birimindeki değer kaybıyla enflasyonda baskı yaptığı kaydedildi.