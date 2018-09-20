Yeni Ekonomi Programı'na CHP'den ilk tepki

“Sayın Bakan maalesef hayal dünyasında çok güzel bir Türkiye görüyor olabilir. Ancak Türkiye hızlı bir şekilde ekonomik çöküş yaşıyor. Tek bir konuda haklı Türkiye’ye yeni bir başarı hikayesi gerekli ancak o hikayede de AKP’nin yeri yok”

Albayrak, 'Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı

CHP Ekonomideki kötü gidişatı sivil toplum örgütlerine ve sendikal kuruluşlara bire bir anlatmak için sahaya inmişti. Yalova’ya Heyet Başkanı olarak gönderilen Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan bugün de Malatya’ya gönderilerek ekonomik gelişmeleri Malatya programı çerçevesinde anlattı.

Basın açıklamasında Maliye ve Hazine Bakanı Sayın Berat Albayrak ’ın Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bugün yaptığı “Türkiye 2002-2013 yılları arası ekonomide bir tarih yazmıştır. Şimdi, önümüzdeki 3 yıllık ekonomi programımızı yazarken ana motivasyon kaynağımız yeni bir başarı hikayesi yazma hedefimizdir. açıklamalara değinen Tarhan; “Sayın Bakan maalesef hayal dünyasında çok güzel bir Türkiye görüyor olabilir. Ancak Türkiye hızlı bir şekilde ekonomik çöküş yaşıyor. Tek bir konuda haklı Türkiye’ye yeni bir başarı hikayesi gerekli ancak o hikayede de AKP’nin yeri yok” dedi.

KRİZİ, GEZİ’YE, 17-25 ARALIK’A BAĞLAMAKTAN VAZGEÇİN

Tarhan, “ Liyakat sahibi olmayan kişilerin devletin önemli noktalarına getirilmesi her zaman krizlerin boyutlarını çıkmaza sokmuştur. Türkiye yanlış ekonomi ve siyasi politikalar yüzünden her gün büyüyen bir krizin içerisindedir. Bunu kabul edip ona göre önlemler almak yerine, Sayın Bakan Ekonomimiz çok iyi gidiyordu, tarih yazıyorduk ancak Gezi eylemleri başladı, daha sonra 17 – 25 Aralık operasyonu oldu söylemleri ile 5 sene önceki olayları bugün yaşadığımız ekonomik krizle ilişkilendirmeye çalışıyor. Evet bugün yaşanan krizin sebebi gerçekten de 17 – 25 Aralık olabiir. Çünkü ayakkabı kutularındaki milyonlarca dolara ne olduğunu tüm Türkiye biliyor.” dedi.

KRİZ FALAN YOK. EKMEK YOKSA PASTA YİYİN

Tahsin Tarhan , “Ekonominin bugün geldiği noktanın sorumlusu şüphesiz ki AKP Hükümetleridir. Yönetilemeyen savrulan bir Türkiye yarattılar. Sayın Cumhurbaşkanı, kriz falan yok hepsi manipülasyon açıklamasında bulundu. Vatandaş çocuğunun kırtasiye harcamalarını yapamaz, iki ekmek alırken 40 kez düşünür hale gelmiş durumda Ancak Devleti yönetenler kriz falan yok açıklamasında bulunuyorlar. Bu gidişle yakında “ekmek yoksa pasta yiyin” de diyecekler.” diye konuştu.