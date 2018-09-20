Ekonomistler 'Yeni Ekonomi Programı'nı nasıl yorumladı?

Berat Albayrak'ın açıkladığı programda büyüme tahminleri düşürülürken 2019 enflasyon tahmini yüzde 15.9'a yükseltildi. 2019 büyüme tahmini ise yüzde 2.3'e düşürüldü.

Berat Albayrak, 'Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı

Peki ekonomistler Yeni Ekonomik Paket'e ilişkin neler söyledi?

Ekonomist Mustafa Sönmez, Albayrak'ın, "Gezi olaylarıyla başlayan süreç, 17-25 Aralık süreci ve terör saldırıları, bölgemizde yaşananlardan sonra 15 Temmuz hayata geçti. Bu süreçler Türkiye'yi hedef aldı" sözlerine tepki gösterdi. "Teşhis buysa devamı zırvadır" diyen Sönmez, "2018'de büyüme 3.8, 2019'da 2.3, 2020'da 3.5 olacakkmış. Enflasyon hedefi 2018 için yüzde 20,8, 2019 için yüzde 15,9, Bütçe açığı da sırasıyla 1,8,1,9, 1,7 olarak gerçekleşecek. Gerçekçi hedefler değil. Bir tek yadsıyamadıkları; 2018 enflasyonunun yüzde 20'nin üstüne çıkacağı" diye yazdı.

Albayrak'ın açıklamalarının ardından dolar ne kadar oldu?

"Pembe gözlüklü bir varsayım"

"Damat'ın YEP'indeki 2018 büyüme hedefi yüzde 3,8'in tutması için 3. çeyrekte %3 büyüme olması, son çeyrekte de küçülmenin yüzde 0,2'de kalması gerekir" değerlendirmesinde bulunan Sönmez, "Bu da pembe gözlüklü bir varsayım. Büyüme %2,8 ile 3 arasını ancak bulacak" dedi.

Yalçın Karatepe: Görünün o ki açıklananlar bir 'temmeniler manzumesi'

Ekonomist Yalçın Karatepe, de sosyal medya adresinden Albayrak'ın açıklamalarına, "Yeni bir program dediler ama görünün o ki açıklananlar bir 'temmeniler manzumesi" değerlendirmesini yaptı.

Ümit Akçay: Yeni Program’ın yumuşak karnı kur

Ekonomist Ümit Akçay da, “Yeni Program’ın yumuşak karnı kur. Sanki döviz krizi yokmuş gibi hareket etmek, diğer tüm verilere de gölge düşürüyor. Gerçekçi olmaktan uzak bir yaklaşım halen ekonomi yönetimine hakim" sözlerini sarf etti.

Uğur Gürses: Anlıyorum ki; kriz başka bir ülkede...

Lansmanın saatinde başlamamasına tepki gösteren ekonomist Uğur Gürses, "Saatinde başlamayan 'lansman' hangi hedefi tutturacakmış?" dedi. Gürses, açıklanan programa ilişkin olarak da, "Bu açıklanan 'yeni programdan' anlıyorum ki; kriz başka bir ülkede..." yorumunda bulundu.