20 Eylül 2018 11:09

OVP gitti: Yerine o geldi

OVP gitti: Yerine o geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı.
+ A -

Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, piyasaların merakla beklediği Orta Vadeli Program’ı (OVP) ‘Yeni Ekonomi Programı’ adıyla açıkladı.

Çok Okunanlar

Ekonomi