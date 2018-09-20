Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, piyasaların merakla beklediği Orta Vadeli Program’ı (OVP) ‘Yeni Ekonomi Programı’ adıyla açıkladı.
20 Eylül 2018 11:09
OVP gitti: Yerine o geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı.
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