Brezilya Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Brezilya Merkez Bankası, faizleri değiştirmeyerek tarihin en düşük seviyesinde bıraktı.

Banka'nın para politikası komitesi (COPOM) Eylül ayı toplantısında Selic adlı para politikası faizini beklentilere paralel olarak yüzde 6,50'te bıraktı.

COPOM, son olarak Mart ayında 25 baz puan faiz indirimine gitmiş ve Selic'i tarihin en düşük seviyesine çekmişti.

Öte yandan Brezilya'da Ekim ayında yapılacak Başkanlık Seçimi öncesi belirsizlik ve gelişen ülke piyasalarında sıkılaşan likidite koşulları ile birlikte artan baskı nedeniyle 2015'ten beri ilk faiz artışına yaklaşılması da beklentilere giriyor.

COPOM da görünümün daha kötüye gitmesi durumunda kademeli faiz artırımına yeşil ışık yaktı.