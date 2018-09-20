Gözler Albayrak'ta: Bugün açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, saat 11:00'de Orta Vadeli Program'ı ( OVP) açıklayacak.

Toplantı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleşecek.

HAMZAÇEBİ: KRİZDEN NASIL ÇIKILACAĞI OVP'DE ORTAYA KONULMALI

OVP'nin açıklanmasından önce, dün Meclis'te basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi şunları kaydetti:

Türkiye ekonomisi halen yaşamakta olduğu ekonomik krizden nasıl çıkacaktır, olumsuz beklentiler nasıl olumluya çevrilecektir, onunda politika araçlarının ' Orta Vadeli Program'da ortaya konulması gerekiyor. Yarın beklentileri pozitife, olumluya çevirecek bir orta vadeli program açıklanması bekleniyor. Geçen hafta Merkez Bankası politika faizini artırdı. Ancak o faiz artırım kararı süreci dahi iyi yönetilemedi. O sabah Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası'na büyük eleştiriler yöneltti. Sabah 6 nokta üst seviyelerinde güne başlayan dolar Cumhurbaşkanı'nın konuşması sonucunda 6,5'ları gördü. Sonrasında bugüne geldiğimizde doların seviyesinin Merkez Bankası'nın faiz artırımını açıkladığı 13 Eylül tarihinden önceki gün olan 12 Eylül tarihinde ki seviyesinde olduğunu görüyoruz. O zaman 6,39'du, bugün 6,34'lerde. Akşama ne olur onu bilmiyoruz. Yarın Orta Vadeli Program'ın açıklanmış olması dolar seviyesine nasıl etki edecektir onu bilmiyoruz, yarın öğreneceğiz. Yani Merkez Bankası'nın radikal faiz artırım kararı ekonomide ki beklentileri pozitife çevirmedi, dolar karşısında Türk lirasının değerinde de önemli bir değişikliğe yol açmadı. Demek ki sadece Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı ile işleri yerine koymak mümkün değildir. Bu ortaya çıktı. Bu önlemler yetmez, yarın açıklanacak Orta Vadeli Program'a demokrasi ve özgürlükler bir hedef olarak konulursa beklentiler olumluya döner.