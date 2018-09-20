Sosyal yardımlar kısılıyor, devletin harcamaları tam gaz

Krize karşı ilk önlem sosyal yardımları kısmak oldu. Yiyecek yardımı yüzde 98 azaltılarak 1 milyona, sağlık yardımı da 9 milyona geriledi. Devletin giyim masrafı ise 92 milyon.

Hüseyin Şimşek/ Birgün- Dövizde, faizde, işsizlikte ve enflasyonda yaşanan yüksek artış karşısında iktidar ilk çareyi yurttaşlara yapılan yardımlarda kesintiye gitmekte buldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre “hane halkına yapılan karşılıksız yardımlar”ı ifade eden harcama kalemi, Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre 1 buçuk milyar TL’den fazla azaldı. Yiyecek ve sağlık yardımı ağustosta toplam 10 milyon TL olurken devletin sadece bu aydaki giyim kuşam harcaması ise 92 milyon TL.

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı kamuda harcama rakamlarına göre geçen yıl Ağustos ayında hane halkına toplam 3 milyar 555 milyon TL yardım yapan Hükümet, bu yılın aynı ayında bu yardımda 1 milyar 636 milyon TL’lik “kesinti”ye gitti. Ağustos ayında hane halkına yapılan yardım miktarı 1 milyar 919 milyon TL oldu.

Yardım seçimlere kadar

Dövizde yaşanan yüksek artışın ortaya çıktığı temmuz ve ağustos ayında, önceki aylara oranla yardımlar azaldı. Ocak ayında 2 milyar 935 milyon TL, Şubat ayında 5 milyar 313 milyon TL, Mart ayında 6 milyar 503 milyon TL, Nisan ayında ise tam 7 milyar 770 milyon TL yardım yapıldı. Mayıs ayında 3 milyar 898 milyon TL olan yardım tutarı, seçimlerin yapıldığı Haziran ayında 4 milyar 428 milyon TL’ye çıktı. Döviz kurundaki yüksek artışın etkisini hissettirdiği Temmuz ayından itibaren gerilemeye başlayan yardım tutarı önce 2 milyar 43 milyon TL’ye, Ağustos ayında da 1 milyar 919 milyon TL’ye geriledi.

Burs ve sağlıkta düşüş

Haziran ayında öğrencilere burs olarak 300 milyon TL’yi kasadan çıkaran Hükümet, Ağustos ayında 70 milyon TL’lik bir kesintiye gitti.

Kesintiye gidilen bir diğer alan “sağlık yardımları” oldu. Haziran ayında sağlık yardımlarına 38 milyon 844 TL harcayan Hükümet’in Ağustos harcaması ise sadece 9 milyon TL oldu.

Gıdada yüzde 98 kesinti

Hükümetin yurttaşlara dönük yardımlarında en büyük kesintiyi yüzde 98’lik azalma ile “yiyecek amaçlı yardımlar”da yaptı. Haziran ayında bu harcama kalemi için devletin kasasından 124 milyon 776 bin TL çıkarken, Ağustos ayında yalnızca bir milyon 589 milyon TL harcandı.

Çiftçiye büyük darbe

Hasat zamanının sona erdiği ve yeni dönem için hazırlıklarının yapılmaya başlandığı tarım sektörüne yapılan desteklerde de kesintiye gidildi. Haziran ayında tarımsal destek için 629 milyon TL harcayan Hükümet, Temmuz ve Ağustos ayında toplam 180 milyon TL destek ödemesi yaptı.

Lüks harcamalar sürüyor

Zor günler geçiren yurttaşlara yapılan yardımlarda kesintiye giden Hükümet, 16 yıldır eleştirilen “lüks” harcama alışkanlığını ise hız kesmeden sürdürüyor. Sadece Ağustos ayında devletin kasasından “giyim kuşam” alımları için 92 milyon TL çıktı. Hükümet, uçak kiralama için 43 milyon TL, araç kiralama için ise 35 milyon TL harcadı.

AKP Hükümeti’nin dikkat çeken bir diğer harcaması ise “ağırlama giderleri” kaleminde oluştu. Özellikle Saray'da verilen yemekte, 30 Ağustos’taki kutlamada ikram edilen “ejder meyveli smoothie” ikramının yapıldığı “ağırlama” kaleminden ise Ağustos ayında 11 milyon TL harcandı.