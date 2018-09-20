Konut satışında faiz şoku

EMRE DEVECİ - CUMHURİYET - Kur ve faizdeki şok artışlar konut satışlarına da yansıdı. Türkiye genelinde konut satışları ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.5 oranında azalarak 105 bin 154 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 262 konut satışı ve yüzde 14.5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9 bin 291 konut satışı ve yüzde 8.8 pay ile Ankara, 5 bin 64 konut satışı ve yüzde 4.8 pay ile İzmir izledi. Haziranda kamu bankalarının öncülüğünde başlatılan kampanya ile ortalama yüzde 13’lere kadar inen yıllık konut faizleri, ağustosta yüzde 20 seviyesini aştı.

Faiz şoku sonrasında Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67.1 oranında azalış göstererek 12 bin 743 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12.1’e düştü. Temmuzda bu oran yüzde 24.5, haziranda yüzde 39.9’du.

Fiyatlarda sert düşüş

Merkez Bankası verilerine göre, temmuzda konut fiyatları yıllık yüzde 9.4 arttı. Aynı dönemdeki yüzde 15.8’lik tüketici enflasyonundan arındırıldığında geriye yüzde 5.5 reel kayıp kaldı. İstanbul’da yüzde 4.05 nominal artış ve yüzde 10.2 reel gerileme görüldü.