20 Eylül 2018 07:32

İşte Türk-İş'in asgari ücret için istediği rakam

İşte Türk-İş'in asgari ücret için istediği rakam
Asgari ücret pazarlığı bu yıl erken başladı. Türk-İş asgari ücretin hemen 2 bin liraya çıkarılmasını istedi.
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Aralıktaki pazarlığın da 2 bin liradan başlamasını talep etti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Esnaf can suyu, işveren nefes kredisi istiyor. 6 milyon asgari ücretli 1603 lira asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Aralık ayındaki pazarlık 2 bin lira üzerinden başlasın” dedi. Aralık sonunda yeni asgari ücret belli olacak. Ancak Türk-İş’ten öncesinde dikkat çeken çağrı geldi.

Atalay, domatesin 5 lira, üzümün 7 lira olduğunu, 1.5 ay önce 22 lira olan yağın da 40 liraya çıktığına dikkat çekerek, “burası iktidarın ve muhalefetin ne kadar ülkesi ise işçinin de bizim de ülkemiz” diye konuştu.

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