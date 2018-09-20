Osmangazi Köprüsü'nün ücreti rekora koşuyor

SÖZCÜ - DENİZ AYHAN - CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a sordu: “Yap-İşlet-Devret modeliyle 22 yıllığına günlük 40 bin araç geçiş garantisi verilen Osmangazi Köprüsü’nün döviz kuruyla devam etmesi halinde yaratacağı tahribatın boyutu hesaplandı mı?”

12 Eylül 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan ‘Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yankıları sürerken CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Hazine garantili sözleşmelerin kapsam dışı bırakılma gerekçesini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelttiği soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı.

Şeker, “Ülke bütçesinde en büyük yüklerden olan ve gelecek kuşakları dahi borçlu hale getiren Kamu Özel İşbirliği sözleşmelerinin kapsam dışı bırakılmasının sebebi nedir?” sorusunu yöneltti.

Bundan sonraki Kamu Özel İşbirliği sözleşmelerinin hangi para birimi üzerinden yapılacağını soran Şeker, “Hazine garantili sözleşmelerin de Türk Lirası üzerinden yapılmasını bekliyoruz” dedi. Köprü ve otoyollardaki ‘döviz garantisi'nden dolayı devletin müteahhit firmaya verdiği taahhüt de arttı.

Osmangazi Köprüsü açıldığı 2016 yılında, geçiş ücreti 35 dolar+KDV, 121 TL'ye (112 TL artı KDV) denk geliyordu. 2017 yılının Ocak ayında doların artışına ABD Tüketici Endeksi de eklenince, köprünün maliyeti bir araç için 40 doları buldu ve köprünün KDV'siz maliyeti tek araç için 142 TL'ye yükseldi.

2018 Ocak ayında kurun 3.76 olması ile KDV'siz tek araç maliyeti 152 TL'ye çıkarken, içinde bulunduğumuz eylül ayında ise dolar 6.30 olarak alındığında bir aracın maliyeti 255 TL oldu.

ÇANAKKALE'YE AÇILMADAN ZAM

18 Mart'ta kule temel atma ve kazık çakma töreni gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü için verilen döviz garantisi ise o tarihin kuruyla 15 Euro+KDV, yani 80 TL'ye denk geliyordu. Şimdi ise KDV'siz garanti ücreti 110 TL'yi buluyor. KDV ile bu maliyet 118.80 kuruşa denk geliyor. Köprü 18 Mart 2022'de açılacak.