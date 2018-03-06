Bill Gates’i tahtından indirdi!

Forbes’un liste tarihinde ilk kez 100 milyar dolar sınırını aşan Bezos, 112 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ismi olarak kayıtlara geçti. Bill Gates, 90 milyar dolarlık servetiyle bu yıl ikinci sırada kaldı.

Berkshire Hathaway’ın sahibi yatırımcı Warren Buffett ise 84 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin üçüncü ismi oldu. Louis Vuitton’un sahibi olan Fransız Bernard Arnault 72 milyar dolarla dördüncü, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg 71 milyar dolarlık servetiyle beşinci sırada yer aldı.

Dünyanın en zengin ilk 10 ismin 7’si ABD’li olurken, Zara’nın sahibi İspanyol Amancio Ortega 71 milyar dolarlık, bir dönem dünyanın en zengin ismi de olan Meksikalı telekom devi Carlos Slim Helu 67,1 milyar dolarlık servetiyle ilk 10’da ABD dışından yer alan diğer isimler oldu.

Açıklamaya göre 40 Türkiye vatandaşının yer aldığı listede Türklerin toplam serveti 72,4 milyar dolara yükseldi. Listede yer alan Türklerin ağırlığı geçen yıla göre önemli oranda arttı. Türklerin toplam sayısı geçen yıla göre dokuz, toplam serveti ise 20,2 milyar dolar artış gösterdi.

Türkiye’nin en zengini Murat Ülker 4,8 milyar dolarlık servetiyle dünya sıralamasında 422’nci oldu. 2013’ten bu yana en fazla Türkiye vatandaşının yer aldığı listede Hüsnü Özyeğin, Osman Kibar, Mustafa Küçük, Rahmi Koç, Semahat Arsel ve Şarık Tara da dünyanın en zengin ilk 1000 milyarderi arasında yer aldı.

ABD’de kurduğu yoğurt markası Chobani ile listede yer alan Hamdi Ulukaya’nın serveti 1,8 milyar dolara yükseldi. Listeye geçen yıl giren biyoteknoloji şirketi Samumed’in kurucusu Osman Kibar, servetini 800 milyon dolar artırarak 2,8 milyar dolara çıkardı.

ABD’de kurdukları Sierra Nevada Corporation ile NASA’nın uzay istasyonuna kargo taşıyan Eren Özmen ve Fatih Özmen çifti, toplam 3 milyar dolarlık servetle ilk kez dünya milyarderleri arasında yer aldı.

Listedeki isimler (dolar cinsinden)

Jeff Bezos – Amazon.com – 112 milyar – ABD

Bill Gates – Microsoft – 90 milyar – ABD

Warren Buffett – Berkshire Hathaway – 84 milyar – ABD

Bernard Arnault – LVMH – 72 milyar – Fransa

Mark Zuckerberg – Facebook – 71 milyar – ABD

Amancio Ortega – Zara – 70 milyar- İspanya

Carlos Slim Helu – America Movil – 67,1 milyar – Meksika

Charles Koch – Koch Industries – 60 milyar – ABD

David Koch – Koch Industries – 60 milyar- ABD

Larry Ellison – Oracle – 58 milyar – ABD

Michael Bloomberg – Bloomberg LP – 50 milyar – ABD

Larry Page – Google – 48,8 milyar – ABD

Sergey Brin – Google – 47,5 milyar – ABD

Jim Walton – Wal-Mart – 46,4 milyar – ABD

S. Robson Walton – Wal-Mart – 46,2 milyar – ABD

Alice Walton – Wal-Mart – 46 milyar – ABD

Ma Huateng – Tencent Holdings- 45,3 milyar – Çin

Francoise Bettencourt Meyers – L’Oreal – 42,2 milyar – Fransa

Mukesh Ambani – Reliance – 40,1 milyar – Hindistan

Jack Ma – Alibaba.com – 39 milyar – Çin