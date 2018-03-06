O marka bu yıl dizel satışına son veriyor

Toyota, binek araçlar için 2018 yılı içerisinde Avrupa'da dizel üretimine ve satışına son vereceğini belirtirken hibride odaklanacağını açıkladı.

Toyota, bugün Cenevre Otomobil Fuarı'nda yaptığı açıklamada 2018 yılı itibarıyla Avrupa genelinde dizel araba satışlarına son vereceğini açıkladı.

Japonya merkezli otomotiv devinin Avrupa Başkanı Johan van Zyl gazetecilere yaptığı açıklamada "2018 yılında binek araçlar için dizel üretimi son bulacak." dedi.

Toyota, binek araçlarda yeni dizel teknolojileri geliştirmek için de çaba sarfetmeyeceğini belirtirken hibrid ve elektrikli araçlara odaklanılacağını vurguladı.

2012 yılında Avrupa satışlarının yüzde 30'unu dizel arabaların oluşturduğu Toyota'da geçen yıl kıtada satılan dizel oranı yüzde 15 düzeyine dek inmişti. Öte yandan, Japon şirketin Avrupa operasyonundaki hibrid satışlarının toplamdaki payı yüzde 41 olmuş ve hibrid satışları yıllık bazda yüzde 38 artış göstermişti.

Toyoya, yeni enerji kullanan araçların satışını arttırmak için Asya'da da pek çok enerji şirketiyle iş birliğine giderek bilhassa hidrojen yakıtı ve elektrikli şarj istasyonları sayısını arttırmaya çalışıyor.

2015 yılında Volkswagen ile başlayan sonrasında pek çok büyük markaya sıçrayan dizel araçlardaki emisyon hilesi sonrasında dizel teknolojisine olan inanç gittikçe azalıyor.

Paris başta olmak üzere pek çok Avrupa şehri dizeli kademe kademe yasaklama kararı alırken geçtiğimiz ay bir Alman mahkemesi hava kalitesinin arttırılması için eyaletlere dizel araçları yasaklama yetkisi vermişti.