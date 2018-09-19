Türk Hava Yolları'ndan zam kararı

Bütün bölgeler için geçerli olacak zamlı tarife dün itibarıyla geçerli oldu. Söz konusu zam, kağıt maliyeti sorunu ile boğuşan gazete ve dergilere yen bir yük getirecek. THY kargosunu kullanan basın zamlardan doğrudan etkilenecek.

ÜÇ AY ÖNCE DE ZAM YAPMIŞTI

THY bir önceki zammını, yaklaşık üç ay önce 22 Mayıs’ta yapmıştı.

THY, 2018 yılı için 1.5 milyar doları geçen bir kargo kazanç hedef açıklamıştı. THY, ‘Turkish Cargo’ markası altında genel kargo, tehlikeli madde, radyoaktif madde, gazete, canlı hayvan, akvaryum balığı, bozulabilir madde, resmi evrak, gümrüklü aktarma başta olmak üzere çoklu kargo taşımacılığı yapıyor.