20 milyonluk ülke, Türkiye'yi yakaladı

Türkiye bu sonuçla Avrupa pazarında 8. sırada yer alırken Romanya'da satışların iki kattan fazla artış göstermesi ve ülkenin 9. sıraya yerleşmesi dikkat çekti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ağustos ayına ilişkin 'Avrupa Otomobil Pazarı' raporunu açıkladı.

Türkiye'de satışlar yüzde 18,51 düşüş göstererek 26 bin 976 seviyesine geriledi. Türkiye'deki satışlar bir önceki ay 41 bin 225 seviyesinde bir önceki yılın aynı ayında ise 57 bin 890 olarak gerçekleşmişti.

En dikkat çekici veri Romanya'nın ağustos ayı satışlarında geldi. ODD raporuna göre, 2018 Ağustos ayında, 2017 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk pazar yüzde 112,9 ile Romanya oldu. Romanya haziran ayında 12 bin olarak gerçekleşen satışlarını ağustosta 25 bin düzeyine çıkardı.

20 milyona yakın nüfusu olan Romanya ile 80 milyon nüfuslu Türkiye arasında otomobil satışları bakımından fark sadece bin 500 adete indi.

Türkiye otomobil pazarının daralmasında en büyük etken kur farkı nedeniyle fiyatların yukarı yönlü güncellenmesi oldu.

ODD'nin açıkladığı diğer veriler şu şekilde:

2018 Ağustos ayı sonunda Türkiye, yüzde 18,51 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 8. oldu. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Ocak-Ağustos döneminde 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 5,9 arttı ve toplam 11 milyon 181 bin 738 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılı aynı döneminde 10 milyon 558 bin 511 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 11,8 ile İzlanda’da, yüzde 4,2 ile İngiltere’de ve yüzde 3,8 ile İrlanda’da görüldü.

2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde, 2017 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında Romanya yüzde 47,5, Litvanya yüzde 32,2 ve Macaristan yüzde 31,0 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Ağustos ayında 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 29,8 arttı ve toplam bir milyon 171 bin 760 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılında 902 bin 870 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş yüzde 17,5 ile İsveç’te, yüzde 7,2 ile İsviçre’de ve yüzde 3,7 ile İzlanda’da görüldü.

2018 Ağustos ayında, 2017 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında Romanya yüzde 112,9, Polonya yüzde 64,3, Litvanya yüzde 58,5 oranlarıyla yer aldı. 2018 Ağustos ayı sonunda Türkiye, yüzde 18,51 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 8. oldu.