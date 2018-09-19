OVP (Orta Vadeli Program) tarihi son günlerin en çok araştırılan konularından biri oldu. Piyasalar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı Orta Vadeli Program'ı bekliyor.

Peki, OVP (Orta Vadeli Program) ne zaman açıklanacak? OVP nedir?

OVP (Orta VadelHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Orta Vadeli Program öncesi önemli toplantılar gerçekleştirdi. Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD), DEİK ve MÜSİAD yönetimleri ile buluştu. Orta Vadeli Programın (OVP) piyasalarda güveni nasıl sağlayacağı merakla bekleniyor. Peki, OVP (Orta Vadeli Program) ne zaman açıklanacak? OVP nedir? i Program) ne zaman açıklanacak? OVP nedir?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonominin 3 yıllık yol haritası olan OVP'nin tarihiyle ilgili açıklamada bulunmuştu. Albayrak, "Merkez Bankası enflasyonla mücadele konusunda para politikası alanında gerekli gördüğü adımı attı. Şimdi sıra mali taraftaki en önemli husus enflasyonla mücadele, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme, cari açığın düşürülmesi konularında 3 yıllık iş planımız olan Orta Vadeli Program'ın açıklanmasında. OVP'yi 20 Eylül'de açıklayacağız" dedi.

OVP NEDİR?

Orta Vadeli Program, bütçe sürecini başlatarak stratejik amaçlar temelinde kamu politikaları ve uygulamalarını şekillendirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirecektir. Aynı zamanda, kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğinde olan bu Program, son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda bulunacaktır.

Orta Vadeli Program İçeriği;

- Kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğindedir.

- Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunmaktadır.

- Makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsar.

- Uzun vadeli amaçlara katkıda bulunacak şekilde, üç yıllık dönemde üzerinde yoğunlaşılacak öncelikleri tespit eder.

- Uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenecek dinamik bir yapı arzeder.

- Üç yıllık perspektife sahiptir.