Megakent'te simide zam!

İstanbul Simitçiler Odası Başkanı Ali Yücel sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "İstanbul'da Simitçiler Odası olarak tüm kalem ürünlere 25 kuruşluk zam yaptık. Vatandaşın günlük aldığı simit fiyatı 1.50 TL'den 1.75 TL'ye çıktı."dedi.

Türkiye’de bazı kalem ürünlere zam yapılırken artık kimseye duyurulmadan yapılıyor. İstanbul’daki simit fiyatlarına da aynen böyle bir zam yapıldı. İstanbul Simitçiler Odası Başkanı Ali Yücel sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Hammadde maliyetlerimiz inanılmaz yükseldi 60 liraya aldığımız simit unu şu an 100 TL’ye satılıyor. Susam fiyatı 9 liraydı şu an 18 liraya satılıyor. Akaryakıt, doğalgaz ve pekmez gibi ürünlere hiç girmiyorum. Biz de mecburen vatandaşımıza bu zammı yansıtmak zorunda kaldık. ” dedi.

İşte tüm simitçilere gönderilen güncel simit fiyat tarifesi;

FIRSATÇILIK OLMASIN DİYE 25 KURUŞ ZAM

Fırsatçılık yapmadığını da belirten Yücel,” Aslında normal şartlarda gerçek zammı uygulasak simit fiyatının 2 lira olması lazım. Ancak ‘fırsatçılık’ denir diye 25 kuruşluk bir zam yaptık. “ifadelerini kullandı.

ZAM PAZARTESİ YAPILDI

Zammın pazartesi gününden beri vatandaşa yansıtıldığını söyleyen Yücel, “Bu yeni fiyat tarifesi tüm simitçi esnafına gönderildi. Artık tüm simitçiler 1.75’den satış yapacak. benim simit şubelerimin hepsinde şu an zamlı fiyattan satılıyor. ” dedi.