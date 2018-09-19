Ünlü iş insanına 'sahte imza' davası

Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre, Beykoz Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın dosyasında yer alan bilgilere göre ‘sahtecilik' iddiası ile savcılığa başvuran isim bir dönem Klass Radyo Televizyon Yayınları AŞ'de yöneticilik yapan İbrahim Etem Kantarcıoğlu.

Şirketteki görevinden, Maliye Bakanlığı'ndan gelen haciz yazıları sonrası istifa eden Kantarcıoğlu'na 2014 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yeni bir yazı ulaştı. Şirket ile bir ilgisinin olmadığını belirten Kantarcıoğlu, adına sahte imza atıldığını öğrendi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Kantarcıoğlu, sorumluların yargılanmasını talep etti.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüphelilerden Cemal Polat savcılık ifadesinde, Kantarcıoğlu'nun yerine kimin imza attığını bilmediğini belirterek, şirketin gayrı resmi sahibi olan Ali Naci Karacan'ın bilgisi ve talimatı dahilinde işlemleri Zuhal Papila'nın geçekleştirdiğini ifade etti.

Beykoz Savcılığı, sahte olduğu iddia edilen imzalar ile ilgili bilirkişi incelemesi yaptırdı. Hazırlanan raporda imzaların Kantarcıoğlu'na ait olmadığı anlaşıldı. İddianameyi kabul eden Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşma için Aralık ayı başına gün verdi. Karacan hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.