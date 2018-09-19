Devletten onlarca ihale alan şirketten konkordato başvurusu

Türk Lirası'nda yaşanan büyük değer kaybı sonrası pek çok sektör, artan maliyetler nedeniyle zor günler yaşıyor. Bu sektörlerin başında ise inşaat geliyor.

Ege'de Sonsöz sitesinden Mehmet İşler'in haberine göre Ege Bölgesi’nde ve özellikle İzmir’de ticari faaliyetlerini yıllardır etkin şekilde sürdüren Tüzemenler Yapı ekonomik olarak zor günler yaşıyor.

Habere göre dev şirket İzmir 1’inci Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulundu. Haberde yer alan ifadelere göre ülke ekonomisinin son yıllarda endeksli olduğu inşaat sektöründe ilerleyen süreçte daha büyük çözülmeler yaşanabilir. Öte yandan büyük ya da küçük ölçekte faaliyet gösteren çok sayıda firmanın yapılan konkordato başvurularını emsal alarak aynı yöntemi uygulayabileceği paylaşılıyor.

Dev firmanın devam eden projeleri de tehlikeye girdi. Devam eden projeler arasında ise şunlar yer alıyor:

İzmir Valiliği, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, İzmir Defterdarlığı, Buca Belediyesi, Dikili Belediyesi, İzmir İl Özel İdaresi, Bayraklı Belediyesi, Selçuk Belediyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Türkan Özilhan Bornova Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi Baştabipliği, SSK İzmir İnşaat ve Emlak Sigorta Müdürlüğü, Yeni Foça Recep Kerman Lisesi, Menemen Anadolu Lisesi Müdürlüğü gibi kurumlara ait çeşitli tadilat, proje ve yatırımları hayata geçiren şirketin ayrıca Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı, Manisa Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tüzemen+DASK İş Ortaklığı, Balıkesir Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Manisa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Konya Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Turgutlu Park Evleri, Turgutlu Tüzemenler Sitesi...

Tamamlanmayan projelerin artan döviz kuru ve kötü giden ekonomik durumdan dolayı tehlikeye girebileceği belirtiliyor. Artan maliyetlerle birlikte malzeme alımının zorlaşması ve tedarikçi firmaların alışverişi durdurabileceği de haberde yer verilen bilgiler arasında.