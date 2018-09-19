AYRINTILAR GELİYOR...
19 Eylül 2018 12:24
Bakandan 'anlaşma' açıklaması
Bakan Varank: "Serbest Ticaret Anlaşması’nın (Japonya ile) müzakereleri devam ediyor. Hedefimiz müzakereleri en geç 2019’un ilk yarısında tamamlamak"
Çok Okunanlar
-
Devletten onlarca ihale alan şirketten konkordato başvurusu
-
Bir firma daha konkordato istedi
-
Bakandan 'anlaşma' açıklaması
-
Kur krizi diyaliz merkezlerini de etkiledi
-
Özel sektörün kısa vadeli borcu arttı
-
Şirket borçlarına yapılandırma! O rakam esas alınacak...
-
'Türkiye'nin başına ne geldiyse...'
-
Fitch'ten kritik açıklama
-
Pırlanta ve elmaslar maliyetine satışta
-
Katarlılar Türk gıda devini istiyor!