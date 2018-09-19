19 Eylül 2018 12:24

Bakandan 'anlaşma' açıklaması

Bakandan 'anlaşma' açıklaması
Bakan Varank: "Serbest Ticaret Anlaşması’nın (Japonya ile) müzakereleri devam ediyor. Hedefimiz müzakereleri en geç 2019’un ilk yarısında tamamlamak"
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