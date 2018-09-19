Kur krizi diyaliz merkezlerini de etkiledi

Pek çok diyaliz merkezi, yükselen döviz kurları nedeniyle taşımacılık, kahvaltı gibi hizmetleri ücretsiz veremeyeceklerini duyurdu.

Kurdaki yüksek artış diyaliz merkezlerini de etkiledi. Merkezler, seans içi ücretsiz hizmet sunumlarını kesmeye başladı.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre İzmir, Çorum, Bodrum ve Aydın Söke’deki diyaliz merkezlerinin çoğu seans içi ücretsiz hizmet sunumlarını kaldırdı. Kaldırılan hizmetler arasında hastayı evden hastaneye taşıma, kahvaltı gibi birçok hizmet de yer alıyor. Bağımsız Diyaliz Merkezleri Derneği Başkanı Basri Yılmaz, “’Yılbaşına kadar dayanacağız’ diyorlar. İşte bu ‘batıyoruz’ demek” diyerek bu maliyetlerin devlet tarafından karşılaması gerektiğini ifade etti.

Pek çok Diyaliz merkezi taşımacılık, kahvaltı gibi hizmetleri ücretsiz veremeyeceklerini hastalarına duyurdu.