Borsa İstanbul güne artışla başladı

Orta Vadeli Program'ın açıklanmasına bir gün kala, dövizler dünkü yüksek düzeylerinden hafif gerilerken, Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yeni güne yüzde 0.63 artışla 95 bin 480 puandan başladı.

(DHA) – Erken işlemlerde;

- en yüksek 6.4203 lira ve en düşük 6.3358 lirayı gören dolar, 6.34 - 6.35 lira aralığına,

- en yüksek 7.5062 lira ve en düşük 7.4055 lirayı gören euro, 7.42 - 7.43 lira aralığına,

- en yüksek 8.4478 lira ve en düşük 8.3413 lirayı gören sterlin, 8.35 - 8.36 lira aralığına döndü

Yeni güne yüzde 0.41 artışla 94 bin 735 puandan başlayan BIST100, akşam saatlerinde hız kesti ve günü yüzde 0.57 artışla 94 bin 887 puandan kapattı.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.34 artışla 100 bin 302 puana yükseldi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.42 düşüşle yüzde 18.94 düzeyine geriledi.

DOLAR endeksi yüzde 0.11 düşüşle 94.50 düzeyine geriledi.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.23 artışla 1.1694 düzeyinde.

İş Yatırım’ın “Hangi piyasa doğru söylüyor?” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“ABD – Çin dış ticaret savaşının piyasalarda yarattığı etki uzun sürmedi. Hafif bir satış dalgası sonrası Wall Street zirveye yakın seviyelerde seyrederken, Şangay borsası dipten döndü. Çinin yuanı silah olarak kullanmayacakları açıklaması sonrası gelişmekte olan piyasalarda tepki alışları görülüyor.

“Türkiye varlık fiyatlamalarından çelişkili mesajlar geliyor. Borsa İstanbul gelişmekte olan hisse senedi piyasalarına paralel yükselirken, tahvil ve döviz piyasalarında Orta Vadeli Program öncesi satıcılı bir seyir görülüyor.

“Dünya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü bir açılış öngörüyoruz. Ancak tahvil ve dövizdeki satış bizi rahatsız ediyor.

“Merkez Bankası’nın verdiği sıkılaşma mesajı Orta Vadeli Program’da konulan hedeflerle ve makro ihtiyati tedbirlerle pekiştirilmezse hisse senedi piyasasındaki yükseliş sınırlı olur.”