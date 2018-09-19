'Berat Bey’in işi zor'

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın 6.25 puanlık rekor faiz artışıyla 6.01 TL seviyesini test eden dolar/TL yeni haftaya yükselişle başlarken salı günü yukarı doğru tırmanış devam etti. Dolar 6,45'leri, Euro da 7

53'leri gördü.

Artık gözler, 20 Eylül'de açıklanması beklenen Orta Vadeli Program’da. İlk kez 5 yıllık hazırlanacak ve ekonominin yeni yol haritasının çizileceği programın piyasadaki yansıması dolar ve Euro’da gidişatı etkileyecek.

Osman Ulagay, Dünya gazetesindeki yazısında, Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritasını belirleyecek olan OVP'ye ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Açıklandığında herkes gerçekçi, günün sorunlarını doğru tespit etmiş ve doğru aksiyon planlarını kurgulamış bir program görecek. OVP küresel piyasaların ve yatırımcıların Türkiye’ye güvenlerinin güçlü şekilde tesisini sağlayacak” sözlerini hatırlatıyor.

TC Merkez Bankası’nın, üzerindeki 'vesayet' baskısından şimdilik kurtulduğunu düşündüren şok faiz artırımı kararı sonrasında Sayın Bakan tarafından yapılan bu açıklamanın, Türkiye ekonomisinin geleceğiyle ilgilenen herkesin OVP ile ilgili toplantıya odaklanmasına yol açtığını söyleyen Ulagay, "Piyasaların beklentilerini karşılayacak bir OVP ortaya konabilirse bu izlenim daha da güçlenecek ve bu programın uygulanması dikkatle izlenecektir" diyor.

Peki, güven sorunu aşılabilecek mi?

"Biraz ekonomiden anlayan herkesin çok iyi bildiği gibi, Türkiye bugün geldiği noktaya 'dış güçlerin saldırısı' nedeniyle değil, ekonominin kapasitesini zorlayan büyüme rakamlarına erişmeyi hedefleyen sorumsuz politikalar nedeniyle geldi" görüşünü dile getiren Ulagay, "Türk lirasındaki değer kaybının kontrolden çıkması 'ABD saldırısının' değil, bu sorumsuz ekonomi politikaların kaçınılmaz sonucu" ifadesini kullanyor.

Ekonomist, "Damat Bey’in işi neden zor?" sorusuna cevap ararken Albayrak'ın işini zorlaştırabilecek olasılıkları şöyle sıralıyor:

* Bunların başında programın temel yaklaşımına ters düşen ve piyasalarda güvenin sağlanmasını zorlaştıran beyanların tekrar gündeme gelmesi olasılığı geliyor. Dünya ve piyasalar Türkiye’yi çok yakından izliyor, yetkili kişilerin beyanlarını anında yansıtıyor. Türkiye’nin bugünlere gelmesinde önemli rol oynayan bu kötü alışkanlığın sürmesi halinde hem Sayın Bakan’ın hem de programın inandırıcılığına gölge düşmesi kaçınılmaz olacaktır.

* İkincisi, yaklaşan yerel seçimlerin, programın eksiksiz uygulanmasını ve mali disiplinin sağlanmasını zorlaştırması da hesaba katılması gereken bir olasılıktır.

* Üçüncüsü, bugün gelinen noktada çok ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunan iş dünyasında herkesin kendi firmasını ya da sektörünü ayakta tutabilmek için programı rayından çıkaracak taleplerle Sayın Bakan’ın kapısını aşındırması da güçlü bir olasılıktır.