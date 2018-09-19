19 Eylül 2018 09:23

TÜSİAD heyeti Berat Albayrak’ı ziyaret etti

TÜSİAD heyeti Berat Albayrak’ı ziyaret etti
Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, İstanbul’da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı ziyaret etti.
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TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, "Görüşmede Türkiye ekonomisinin içinden geçmekte olduğu zorlu dönemde, kısa vadede alınabilecek tedbirler, orta-uzun vadeli hedef ve politikalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

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