TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, "Görüşmede Türkiye ekonomisinin içinden geçmekte olduğu zorlu dönemde, kısa vadede alınabilecek tedbirler, orta-uzun vadeli hedef ve politikalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.
19 Eylül 2018 09:23
TÜSİAD heyeti Berat Albayrak’ı ziyaret etti
Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, İstanbul’da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı ziyaret etti.
Çok Okunanlar
-
Katarlılar Türk gıda devini istiyor!
-
Borsa İstanbul güne artışla başladı
-
O bankanın CEO'su istifa edecek
-
CHP istedi, bakanlık yaptı! Logo belli oldu
-
Kriz konut satışlarını vurdu
-
'Hikâyenin sonunda IMF gözüküyor'
-
'Berat Bey’in işi zor'
-
Yıl bitmeden bütçe bitti: Zararı kim karşılayacak?
-
TMO tonlarca buğday satın alacak
-
TÜSİAD heyeti Berat Albayrak’ı ziyaret etti