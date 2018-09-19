TÜSİAD heyeti Berat Albayrak’ı ziyaret etti

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, İstanbul’da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı ziyaret etti.