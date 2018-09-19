Dolar ne kadar oldu?

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı da gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinden baskı yaratırken, benzer para birimlerinden negatif ayrışan TL’de yarın açıklanacak olan Orta Vadeli Program (OVP) bekleniyor.

Analistler lokallerin TCMB’nin faiz kararı sonrasına ertelenen döviz talebi ve karşılanması gereken döviz yükümlülüklerinin hayata geçmesinin yanı sıra PPK öncesi döviz satan yabancıların kar realizasyonunun kurdaki yükselişte etkili olduğunu belirtiyor.

Credit Agricole kıdemli gelişmekte olan piyasalar stratejisti Guillaume Tresca, yatırımcıların OVP’yi beklediğini biraz temkinli olduklarını söyleyerek, “Diğer taraftan TCMB sonrası kar realizasyonu yapılıyor ve karar sindiriliyor. Faiz artışı pozitif bir sürpriz olarak görülmüştü ancak şimdi piyasalar TCMB ve hükümetin daha fazla adım atması gerektiğini anladı” dedi.